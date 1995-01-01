Описание

Легкая и компактная сумка-«кобура» для камер Micro 4/3 или APS-C формата. Вмещает камеру со стандартным зум-объективом. Стенки с внутренним уплотнением защищают технику от случайных ударов при ношении. Сумка оснащена съемным плечевым ремнем, сверху предусмотрена широкая ручка, сумку также можно носить на поясном ремне. Интегрированные «ножки» позволяют ставить сумку на пыльные или влажные поверхности без угрозы испачкать или намочить ее. Внутри на крышке сделан небольшой карманчик для запасной карты памяти.

Размеры внешние: 19 х 17 х 12 см

Размеры внутренние: 13.5 х 13 х 9 см

Материалы: полиэстер 600D

Вместимость: зеркальная или беззеркальная камера формата MFT или APS-C со стандартным зум-объективом

Вес: 0.16 кг