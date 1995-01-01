Рюкзак для фотоаппаратов или компактных квадрокоптеров. Доступ к ценному оборудованию осуществляется только через спинку, что защищает от уличных краж. Внутри рюкзак разделен приблизительно пополам: нижняя часть предназначена для техники, а верхняя – для личных вещей (телефон, наушники, контейнер с завтраком и так далее). Из техники сюда легко помещается полнокадровый беззеркальный фотоаппарат с 2-3 объективами или компактный дрон типа DJI Mini с набором всего необходимого для успешного запуска. Также предусмотрен уплотненный внутренний карман для планшета до 11".

Внутреннее пространство можно организовать под свои нужды с помощью нескольких разделителей на липучках. Снаружи есть пара открытых сетчатых карманов по бокам – для бутылки воды или небольшого штатива, а также карман спереди на молнии – в нем удобно носить ключи, документы, можно положить телефон. Спереди также сделана прострочка лентой типа Molle, на которую можно закрепить дополнительный подсумок или, к примеру, велосипедный шлем (ремни для крепления аксессуаров нужно приобрести отдельно).

Спинка выполнена из мягкой сетчатой ткани, которая обеспечивает некоторую вентиляцию, однако глубоких вентиляционных карманов у этой модели не предусмотрено. Поясной и нагрудный ремни также отсутствуют, но верхняя ручка достаточно широкая и мягкая: в общественном транспорте рюкзак можно вполне комфортно держать в руках.

Adventura BP 150 III более чем на 80% выполнен из переработанного пластика. Основной материал рюкзака: плотный полиэстер, спереди сверху нанесено полиуретановое покрытие, которое обеспечивает дополнительную защиту от влаги. Дождевой чехол у этой модели не предусмотрен: при необходимости, вы сможете купить его в туристическом магазине.

В целом, Adventura BP 150 III – компактный и легкий городской рюкзак для перемещений в течение 1 дня, без ночевок.