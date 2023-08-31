Мини-фотоаппараты из 1970-х возвращаются – форма Lomomatic 110 очень сильно напоминает Kodak Pocket Instamatic и многие другие модели, которые были созданы по ее мотивам в 70-80-е годы XX века. По размерам и форме камера напоминает большой шоколадный батончик: 112 x 35 x 44 мм, а вес без пленки составляет 113 г.

Камера использует картриджи с малоформатной пленкой типа 110 (площадь кадра в 4 раза меньше, чем у 135 формата). Большим плюсом 110 формата является то, что вы можете заменять пленку, не дожидаясь, пока отснимете кассету до конца – при этом засветится только 1 кадр из 24. При замене пленки не забудьте указать камере, кассету с каким ISO вы установили. Замер экспозиции автоматический, установить выдержку вручную нельзя, за исключением режима B – «от руки». Автоматически камера может выбрать выдержку от 1/250 до 30 с.

Камера оснащена стеклянным объективом Minitar CX 23mm f/2.8, который можно закрыть до f/5.6, но мы советуем делать так только если вы находитесь на открытом пространстве посреди ясного дня. Для переключения диафрагмы есть переключатель в нижней части камеры: Day – это f/5.6, а Night – это f/2.8. Фокусировка шкальная, 4 положения: 0.8, 1.5, 3 метра или бесконечность. Если правильно выставить все настройки, можно получить хорошее, весьма резкое изображение.

Наконец, есть возможность использовать режим мультиэкспозиции, т.е. съемки с наложением 2 кадров друг на друга.

Камера работает от 1 литиевой батарейки типа CR2 (не входит в комплект).

Комплект Camera & Flash содержит: