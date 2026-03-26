Фотоаппарат пленочный Lomography Half-Frame Simple Use Camera Black & White
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Описание
Half-Frame Simple Use Camera – это полукадровый вариант Simple Use фотоаппарата. Камера максимально простая, как одноразовые модели, но здесь пленку можно перезарядить, не повреждая корпус фотоаппарата. Black & White версия предварительно заряжена фирменной пленкой Lady Grey ISO 400 на 40 кадров. При перезарядке катушкой 35-мм пленки на 36 кадров вы получите 72 снимка – экономно! Практически все параметры являются фиксированными: вам остается только выбрать, включить ли вспышку, или снимать без нее. Наведитесь через оптический видоискатель и нажмите на спуск. Перемотайте пленку и повторите.
«Social Cam – пришло время запечатлеть те бесчисленные хаотичные, шумные и романтичные моменты, ради которых стоит жить!», призывает Ломографическое общество.
Корпус камеры выполнен из переработанного пластика. Полукадровый формат проявляется и сканируется точно так же, как и обычный 135-й.
Характеристики
- Формат пленки: 135 (35 мм)
- Фокусное расстояние: 21 мм
- Диафрагма: f/9, фиксированная
- Выдержка: фиксированная
- Мультиэкспозиция: нет
- Штативное гнездо: нет
- Дистанционный спуск: нет
- Вспышка: включается вручную
- Питание: 1 батарейка ААА (установлена в камеру)