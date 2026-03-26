Half-Frame Simple Use Camera – это полукадровый вариант Simple Use фотоаппарата. Камера максимально простая, как одноразовые модели, но здесь пленку можно перезарядить, не повреждая корпус фотоаппарата. Black & White версия предварительно заряжена фирменной пленкой Lady Grey ISO 400 на 40 кадров. При перезарядке катушкой 35-мм пленки на 36 кадров вы получите 72 снимка – экономно! Практически все параметры являются фиксированными: вам остается только выбрать, включить ли вспышку, или снимать без нее. Наведитесь через оптический видоискатель и нажмите на спуск. Перемотайте пленку и повторите.

«Social Cam – пришло время запечатлеть те бесчисленные хаотичные, шумные и романтичные моменты, ради которых стоит жить!», призывает Ломографическое общество.

Корпус камеры выполнен из переработанного пластика. Полукадровый формат проявляется и сканируется точно так же, как и обычный 135-й.

Характеристики