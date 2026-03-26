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Фотоаппарат пленочный Lomography Half-Frame Simple Use Camera Black & White

  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
  • Half-Frame Simple Use Camera Black & White
Код товара:УТ-00096069
Артикул:SUC100HF_BW
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Half-Frame Simple Use Camera – это полукадровый вариант Simple Use фотоаппарата. Камера максимально простая, как одноразовые модели, но здесь пленку можно перезарядить, не повреждая корпус фотоаппарата. Black & White версия предварительно заряжена фирменной пленкой Lady Grey ISO 400 на 40 кадров. При перезарядке катушкой 35-мм пленки на 36 кадров вы получите 72 снимка – экономно! Практически все параметры являются фиксированными: вам остается только выбрать, включить ли вспышку, или снимать без нее. Наведитесь через оптический видоискатель и нажмите на спуск. Перемотайте пленку и повторите.

«Social Cam – пришло время запечатлеть те бесчисленные хаотичные, шумные и романтичные моменты, ради которых стоит жить!», призывает Ломографическое общество.

Корпус камеры выполнен из переработанного пластика. Полукадровый формат проявляется и сканируется точно так же, как и обычный 135-й.

Характеристики

  • Формат пленки: 135 (35 мм)
  • Фокусное расстояние: 21 мм
  • Диафрагма: f/9, фиксированная
  • Выдержка: фиксированная
  • Мультиэкспозиция: нет
  • Штативное гнездо: нет
  • Дистанционный спуск: нет
  • Вспышка: включается вручную
  • Питание: 1 батарейка ААА (установлена в камеру)