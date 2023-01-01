Описание

Компактная, полностью автоматическая, перезаряжаемая и уже укомплектованная чёрно-белой фотоплёнкой Lomography Lady Grey 400 на 27 кадров - это плёночная камера вашей мечты! Simple Use оснащена встроенной вспышкой, благодаря которой вы запечатлеете прекрасные времена в любых условиях освещения.

Практичная и лёгкая в использовании, камера Simple Use идеальна для любых ситуаций - от вечеринок до путешествий. Она отлично подойдёт как первая плёночная камера или как дополнительная камера на каждый день. Кроме того, Lomography Simple Use может стать оригинальным вдохновляющим подарком.

Стильные репортажные снимки благодаря встроенному широкоугольному объективу

Плёнка уже внутри: распакуйте и снимайте

Фантастическая цветопередача: благодаря предустановленной монохромной фотоплёнке Lomography B&W Lady Grey 400 ваши фотографии будут похожи на кадры из чёрно-белого кино

Берите камеру всегда с собой: ведь она такая портативная и лёгкая, а вдохновение может прийти неожиданно

Проявите плёнку в любой фотолаборатории: благодаря стандартному чёрно-белому негативному процессу (D-76), вашу плёнку сможет проявить и отсканировать большинство фотолабораторий

Перезаряжайте, сколько хотите: ваша камера Simple Use создана не на один раз, а на множество катушек! Перезаряжайте её любой другой фотоплёнкой 35мм (рекомендуемая светочувствительность - ISO 400).

Характеристики