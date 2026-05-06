Half-Frame Simple Use Camera – это полукадровый вариант Simple Use фотоаппарата. Камера максимально простая, как одноразовые модели, но здесь пленку можно перезарядить, не повреждая корпус фотоаппарата. Classicolor версия предварительно заряжена фирменной цветной пленкой LomoChrome Classicolor 200 на 40 кадров. При перезарядке катушкой 35-мм пленки на 36 кадров вы получите 72 снимка – экономно! Практически все параметры являются фиксированными: вам остается только выбрать, включить ли вспышку, или снимать без нее. Наведитесь через оптический видоискатель и нажмите на спуск. Перемотайте пленку и повторите.

«Social Cam – пришло время запечатлеть те бесчисленные хаотичные, шумные и романтичные моменты, ради которых стоит жить!», призывает Ломографическое общество.

Цветная версия камеры отличается 3 гелевыми светофильтрами для вспышки (желтый, голубой и маджента), которые позволяют добавить цвета вашим снимкам. Фильтры можно объединять друг с другом, чтобы получить больше цветовых вариантов. Корпус камеры выполнен из переработанного пластика. Полукадровый формат проявляется и сканируется точно так же, как и обычный 135-й.

Характеристики