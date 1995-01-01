Контейнер Lomography Metal Film Case для 135 / 120 пленки
Код товара : УТ-00073784
Артикул : Z30BOX
1 590 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Жестяной контейнер в винтажном стиле для фотопленки 135 или 120 формата. Вмещает 6 катушек 135 формата, 4 катушки 120 формата или 2 катушки широкой + 3 катушки узкой пленки. Также подходит для 5 картриджей 110 формата. Благодаря внутренним разделителям каждая катушка плотно фиксируется на своем месте и не болтается внутри. Прочный кейс надежно защищает пленку от влаги, грязи и механических повреждений.
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