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Контейнер Lomography Metal Film Case для 135 / 120 пленки

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073784 Артикул : Z30BOX

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Жестяной контейнер в винтажном стиле для фотопленки 135 или 120 формата. Вмещает 6 катушек 135 формата, 4 катушки 120 формата или 2 катушки широкой + 3 катушки узкой пленки. Также подходит для 5 картриджей 110 формата. Благодаря внутренним разделителям каждая катушка плотно фиксируется на своем месте и не болтается внутри. Прочный кейс надежно защищает пленку от влаги, грязи и механических повреждений. Задать вопрос 1 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Жестяной контейнер в винтажном стиле для фотопленки 135 или 120 формата. Вмещает 6 катушек 135 формата, 4 катушки 120 формата или 2 катушки широкой + 3 катушки узкой пленки. Также подходит для 5 картриджей 110 формата. Благодаря внутренним разделителям каждая катушка плотно фиксируется на своем месте и не болтается внутри. Прочный кейс надежно защищает пленку от влаги, грязи и механических повреждений.

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