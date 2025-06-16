Lomo MC-A – это компактный пленочный фотоаппарат 35-мм формата для творческой фотографии. Функционал камеры впечатляет:

автофокус и ручная зональная фокусировка ,

автоэкспозиция с ручной коррек цией +/- 2 EV

3 режима экспонирования: авто, приоритет диафрагмы, ручной

встроенная вспышка с набором цветных фильтров

синхронизационный порт PC для внешних вспышек

возможность вручную устанавливать ISO (для кассет без DX кода и ручной перезаписи ISO, если DX код присутствует)

мультиэкспозиция

таймер автоспуска

длительная выдержка от руки

возможность установки светофильтров 30.5 мм

штативное гнездо 1/4"

перезаряжаемый аккумулятор в форме батарейки CR2

Начнем с корпуса, он приятный, увесистый, целиком из металла, с ощутимым выступом для пальцев. Протяжка пленки осуществляется с помощью рычажка, вручную, что дает тактильные ощущения «настоящей камеры», обратная перемотка в кассету тоже осуществляется вручную. Есть все традиционные «фишки» ломографии: мультиэкспозиция, цветные фильтры для вспышки, не хватает только резьбы для спускового тросика, но зачастую это можно компенсировать съемкой с 2-секундным таймером, если вы используете штатив. Вся необходимая информация отображается на достаточно крупном монохромном ЖК-дисплее. Камера работает от аккумулятора типоразмера CR2, который заряжается по USB, также можно использовать одноразовые литиевые батарейки этого стандарта.

Объектив Minitar-II создан на оригинального Минитара-1 от Ломо ЛК-А 32mm f/2.8. Здесь по-прежнему 5 стеклянных элементов, но теперь каждый из них находится в своей группе (5/5) и есть возможность устанавливать светофильтры диаметром 30.5 мм. Классический Минитар был известен своей отличной резкостью и светосилой (по крайней мере, для своего времени и форм-фактора). Естественно, со шкальной фокусировкой при f/2.8 точно попасть в фокус было сложно, особенно вблизи. Теперь же, с добавление автофокуса на основе встроенного лидара, резкость изображения вышла на новый уровень. Как и прежде, объектив на открытой диафрагме немного мягок по краям кадра и заметно виньетирует, но это, на наш взгляд, даже хорошо – сохранен фирменный, ностальгический характер рисунка Ломо-Компакта. Не хотите виньетирование – просто закройтесь до f/4.

Кстати, теперь можно снимать с гораздо более коротких дистанций: от 0.4 м вместо 0.8 м у оригинального ЛК-А. Создатели предусмотрели подтверждение фокуса в видоискателе: если все хорошо, у вас загорится синий светодиод, а если он будет мигать – навестись не удалось, попробуйте еще раз. Камера сохранила и еще одну уникальную особенность первого Ломо: фокальный шторный затвор здесь дополнительно выполняет роль 2-лепестковой диафрагмы в форме ромба.

Создатели решили не ограничиваться автофокусом и сохранить ручное наведение по шкале дистанций. Надо сказать, реализовано это не совсем прямо: объектив не сразу занимает положение согласно шкале, а делает это только при полунажатии на спуск, с характерным звуком. Причем так происходит перед каждым спуском, даже если вы не меняли дистанцию. Это касается не только данной модели, такой же странный подход к фокусировке мы замечали и у недавно вышедшего Pentax 17 (камера без автофокуса), только у него моторчик работает тише. А у Rollei 35AF (2024 г), например, вообще не предусмотрена ручная фокусировка, только лидар, который имеет свои ограничения: к примеру, его могут сбить с толку отражения при съемке через стекло. Так что, сравнив с конкурентами, можно сказать, что фокус у MC-A реализован не так уж и плохо. По крайней мере, есть и авто, и ручной, это уже хорошо.

Подробнее о вспышке, она имеет 4 режима: принудительно включена, принудительно выключена и включена с синхронизацией по передней или задней шторке (L1 и L2). В первом режиме минимальная выдержка ограничивается 1/60 с, а в режимах L1 и L2 можно снимать с длинными выдержками: это позволит лучше проэкспонировать фон, а также создать творческое размытие (например, при длинной выдержке и синхронизации по второй шторке движущиеся объекты будут оставлять за собой полупрозрачные «хвосты»).

У работы вспышки есть несколько нюансов. Во-первых, нет полностью автоматического режима, когда камера сама принимает решение, делать импульс или нет. С одной стороны, это немного странно и сложно для новичков, с другой – вы всегда знаете наперед, сработает она или нет. Можно ориентироваться по автоматическому замеру экспозиции: нажать наполовину на спуск и посмотреть, хватает ли камере света – выставленные выдержка и диафрагма будут отображаться на экране. Если выдержка слишком длинная, включайте вспышку. Мощность ее, к слову, достаточно небольшая: хватает приблизительно на 2-3 метра (нужно учитывать еще и светочувствительность пленки). Наконец, при включении вспышки минимально короткая выдержка – это 1/125 с, можно делать дольше (1/60 и т.д.), но не короче, иначе вы получите темный кадр, затвор не успевает синхронизироваться. Вообще говоря, 1/125 с. это нормально и достаточно, просто можно было бы, например, поставить значок молнии на диск рядом с 1/125, чтобы было интуитивно понятно. Оригинальный же ЛК-А синхронизировался строго при 1/60 с, а встроенной вспышки не имел, только башмак.

У MC-A башмака нет, но есть стандартный PC порт для синхронизации с внешними вспышками по кабелю. Нужно учитывать, что это будет работать только в ручном режиме экспозиции – камера не знает, что вы вообще собираетесь использовать вспышку. Правда, это не такая большая проблема: если у вас нет физического экспонометра / флэшметра, можно найти и поставить приложение для телефона, которое посчитает вам все требуемые параметры.

О режимах экспозиции, здесь тоже есть особенности. Их не 4, как можно было бы подумать, а 3: полностью автоматический (нужно выставить P на кольце диафрагмы и А на диске выдержки), полностью ручной (ставите свои параметры и там, и там) и приоритет диафрагмы (выдержка в А). Приоритета выдержки почему-то нет: если вы вручную ее выставите при диафрагме в положении Р, камера всегда будет ставить f/2.8, то есть автозамер экспозиции почему-то в этот момент отключается. Можно только пожать плечами. Впрочем, производитель и не заявляет наличие этого режима. Нужно заметить, что в автоматическом режиме камера всегда старается ставить максимально короткие выдержки, чтобы смаза от движения было по минимуму – это хорошо и правильно.

Что можно сказать в заключение? На наш взгляд, Ломографическому обществу удалось создать действительно выдающийся аналоговый фотоаппарат. Да, не без технических шероховатостей, но нужно понимать, что, как и производство пленки, производство новых камер для нее стало очень нишевым, а следовательно, выросла и себестоимость. Это не масс-маркет. Можно вспомнить все достоинства, перечисленные в самом начале: многолинзовый и светлый объектив, автофокус, автоэкспозиция, и так далее. Это не так мало.

Думаем, что камера будет интересна и полному новичку в мире пленочной фотографии, и опытному любителю, и хардкорному ломографу-экспериментатору. Каждый найдет здесь свое. Пленка не умерла, и за это можно только порадоваться.

Характеристики

Формат: 135 (35 мм, полный кадр)

Объектив: 32 мм f/2.8, 5 элементов в 5 группах

Доступные положения диафрагмы: f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16

Автофокус: есть

Ручная фокусировка: есть, 5 положений шкалы, от 0.4 м до бесконечности

Выдержка: авто: 1/500 - 20 с ручная: 1/500 - 1 с, длительная от руки

Сканер DX кода: есть

Ручной ввод ISO: есть, от 12 до 3200 с шагом в 1 ступень

Мультиэкспозиция: есть

Штативное гнездо: есть

Встроенная вспышка: есть, 4 режима

Разъем для синхронизации со вспышками: есть, PC

Съемка с таймером: есть, 2, 10, 30 с

Дисплей: ЖК монохромный

Питание: аккумулятор CR2 с зарядкой через USB или одноразовые литиевые батарейки типа CR2

Размеры: 125.8 х 69.5 х 42 мм

Вес: 332 г

Комплектация: