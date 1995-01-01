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Пленочный фотоаппарат Lomography LC-Wide

  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
  • LC-Wide
Код товара:УТ-00057600
Артикул:lp520int
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Модификация классического ЛОМО Компакт-Автомат со сверхширокоугольным объективом Minigon 1 17mm f/4.5. Экспозиция автоматическая (без возможности установки вручную), фокусировка зональная (шкальная): от 0.4 до 0.9 м и от 0.9 м до бесконечности. Три формата кадра: обычный 36х24 мм, квадратный 24х24 мм и «половинка» 17х24 мм. Также есть режим мультиэкспозиции для творческих снимков с наложением одного изображения поверх другого.

Фотоаппарат использует обычную 35-мм пленку с ISO от 100 до 1600 единиц. В горячий башмак можно поставить универсальную вспышку.