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Фотоаппарат пленочный Lomography Fisheye No. 2 Camera La Mer

  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
  • Fisheye No. 2 Camera - La Mer
Код товара:УТ-00096070
Артикул:FCP200MER
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Fisheye No.2 Camera – компактный пленочный фотоаппарат с циркулярным фишай-объективом (угол обзора 170°) и встроенной вспышкой. Создает изображения с характерным сильным искажением геометрии (как у дверного глазка). Видоискатель является съемным, на его место можно поставить более мощную вспышку (стандартный горячий башмак с центральным контактом). Съемка с мультиэкспозицией позволяет накладывать одно изображение на другое, а длительная выдержка позволяет буквально рисовать изображения светом фонарика в ночное время.

Объектив выполнен из трех стеклянных элементов, что обеспечивает достаточно резкое изображение. Фокусировка гиперфокальная, наводиться не надо: практически все объекты на расстоянии от 10 см до бесконечности будут в фокусе.

Камера очень проста в использовании: просто веселитесь и экспериментируйте.

Особенностью выпуска Acapulco La Quebrada является тканевая отделка корпуса. Причем узор, создаваемый разноцветными полосками, является неповторимым – у каждой камеры он свой, особенный.

Характеристики

  • Тип пленки: 135
  • Объектив: 10mm f/8, фиксированная диафрагма
  • Выдержка: 1/100 с или от руки (B)
  • Фокусировка: гиперфокальная, от 10 см до бесконечности
  • Мультиэкспозиция: есть
  • Штативное гнездо: нет
  • Питание: 1 батарейка типа АА (для вспышки)