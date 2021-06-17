Fisheye No.2 Camera – компактный пленочный фотоаппарат с циркулярным фишай-объективом (угол обзора 170°) и встроенной вспышкой. Создает изображения с характерным сильным искажением геометрии (как у дверного глазка). Видоискатель является съемным, на его место можно поставить более мощную вспышку (стандартный горячий башмак с центральным контактом). Съемка с мультиэкспозицией позволяет накладывать одно изображение на другое, а длительная выдержка позволяет буквально рисовать изображения светом фонарика в ночное время.

Объектив выполнен из трех стеклянных элементов, что обеспечивает достаточно резкое изображение. Фокусировка гиперфокальная, наводиться не надо: практически все объекты на расстоянии от 10 см до бесконечности будут в фокусе.

Камера очень проста в использовании: просто веселитесь и экспериментируйте.

Особенностью выпуска Acapulco La Quebrada является тканевая отделка корпуса. Причем узор, создаваемый разноцветными полосками, является неповторимым – у каждой камеры он свой, особенный.

Характеристики