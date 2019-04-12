Благодаря высокому ISO и выраженной зернистости, эта пленка позволяет получать привлекательные снимки с бесспорно аналоговым качеством, как днем, так и ночью. Она обеспечивает непревзойденные результаты, будь то подводная съемка, домашняя вечеринка или съемка под звездным небом. Пленки Lomography Color Negative известны насыщенными, головокружительными цветами и высокой резкостью.

«На мой взгляд, это невероятно красивая пленка для уличной фотографии» KingJvpes

«Официально – это моя новая любимая цветная негативная пленка.» Matt Day

«Для меня это просто божественно. Если вы еще не снимали на такую ​​пленку, вам обязательно стоит попробовать.» Отзыв пользователя

Никогда не бывает скучно, вы получите потрясающие результаты даже после захода солнца благодаря высокому ISO 800. Достаточно обычного уличного фонаря, электрической неоновой вывески или фонарика Lomography Light Painter, чтобы осветить ваши снимки.Эта харизматичная цветная негативная пленка не только приятна для глаз и кошелька, но и имеет доступную цену.

Яркие цвета, чтобы увековечить ваши любимые моменты в ослепительных оттенках

Великолепная зернистость для бесспорно аналоговой эстетики

Легко проявить в местной лаборатории – процесс C-41.

Упаковка из 3 цветных пленок формата 135, ISO 800.