Описание

Полевой бинокль Levenhuk Travel 7x50 отлично подойдет для охоты, рыбалки, походов и других видов активного отдыха на природе. Он сочетает в себе высококачественную оптику и надежное исполнение: прочный алюминиевый корпус обрезинен для защиты прибора от внешних воздействий. С таким оптическим помощником вы сможете изучать отдаленные пейзажи и объекты на 7-кратном увеличении. Одно из преимуществ бинокля – достаточно широкое поле зрения, позволяющее эффективно следить за животными и птицами, прокладывать маршруты, искать путь в горах.

Оптика бинокля Levenhuk Travel 7x50 построена на призмах Porro из стекла BK-7. Полное просветление оптики в сочетании с большими объективами, пропускающими много света, дает высокую яркость картинки даже в условиях сумерек или пасмурной погоды. Вы будете наблюдать отчетливое и ясное изображение с хорошим контрастом. За настройку резкости отвечает барабан по центру, ближний предел фокусировки – всего 3 метра. Это значит, что даже объекты в нескольких шагах получится изучить в деталях. Есть возможность складывать наглазники окуляров, настраивать межзрачковое расстояние и диоптрии.

Модель подходит для установки на штатив с креплением 1/4" (адаптер приобретается дополнительно).