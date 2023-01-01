Бинокль Levenhuk Travel 7x50
Код товара : УТ-00060953
Артикул : 79577
3 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Пожизненная гарантия производителя
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес
1 кг (с упаковкой)
Вес (брутто), г
1.000
Характеристики
Относительная яркость
51
Расстояние между окулярами
58 - 72 мм
Диаметр линз, мм
50
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
7.1
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
131
Описание
Полевой бинокль Levenhuk Travel 7x50 отлично подойдет для охоты, рыбалки, походов и других видов активного отдыха на природе. Он сочетает в себе высококачественную оптику и надежное исполнение: прочный алюминиевый корпус обрезинен для защиты прибора от внешних воздействий. С таким оптическим помощником вы сможете изучать отдаленные пейзажи и объекты на 7-кратном увеличении. Одно из преимуществ бинокля – достаточно широкое поле зрения, позволяющее эффективно следить за животными и птицами, прокладывать маршруты, искать путь в горах.
Оптика бинокля Levenhuk Travel 7x50 построена на призмах Porro из стекла BK-7. Полное просветление оптики в сочетании с большими объективами, пропускающими много света, дает высокую яркость картинки даже в условиях сумерек или пасмурной погоды. Вы будете наблюдать отчетливое и ясное изображение с хорошим контрастом. За настройку резкости отвечает барабан по центру, ближний предел фокусировки – всего 3 метра. Это значит, что даже объекты в нескольких шагах получится изучить в деталях. Есть возможность складывать наглазники окуляров, настраивать межзрачковое расстояние и диоптрии.
Модель подходит для установки на штатив с креплением 1/4" (адаптер приобретается дополнительно).