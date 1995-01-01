Бинокль Levenhuk Travel 12x50
Код товара : УТ-00060952
Артикул : 79576
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Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
1.100
Характеристики
Сумеречный фактор (максимум)
24.5
Минимальное расстояние фокусировки
5
Расстояние между окулярами
58 - 72 мм
Диаметр линз, мм
50
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
4.2
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
91
Угол поля зрения
5.2°
Описание
Тем, кто ищет мощный бинокль для охоты, непременно понравится Levenhuk Travel 12x50. Эта модель обеспечивает самую высокую кратность приближения в своей линейке – 12х. Поэтому бинокль прекрасно подойдет для прицельных наблюдений в полевых условиях: на охоте, во время похода по диким местам или занятий спортивной стрельбой. Большие объективы бинокля обеспечивают высокое светопропускание, просветленная оптика на призмах Porro формирует яркое, контрастное и отчетливое изображение. Даже в туманную погоду на рассвете прибор отлично справится со своими задачами, демонстрируя удаленные объекты в деталях.
Материалом оптики бинокля Levenhuk Travel 12x50 послужило стекло BK-7. Корпус сделан из алюминия и обрезинен для дополнительной защиты, а также для удобства хвата. Вести наблюдения можно в том числе со штатива – в конструкции есть крепление стандартного диаметра (дополнительно понадобится приобрести адаптер). У бинокля широкие возможности индивидуальной настройки: можно сложить окулярные наглазники, скорректировать диоптрии и выбрать подходящее расстояние между оптическими трубами. Наведение на резкость осуществляется с помощью центрального барабана.