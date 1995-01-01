Описание

Тем, кто ищет мощный бинокль для охоты, непременно понравится Levenhuk Travel 12x50. Эта модель обеспечивает самую высокую кратность приближения в своей линейке – 12х. Поэтому бинокль прекрасно подойдет для прицельных наблюдений в полевых условиях: на охоте, во время похода по диким местам или занятий спортивной стрельбой. Большие объективы бинокля обеспечивают высокое светопропускание, просветленная оптика на призмах Porro формирует яркое, контрастное и отчетливое изображение. Даже в туманную погоду на рассвете прибор отлично справится со своими задачами, демонстрируя удаленные объекты в деталях.

Материалом оптики бинокля Levenhuk Travel 12x50 послужило стекло BK-7. Корпус сделан из алюминия и обрезинен для дополнительной защиты, а также для удобства хвата. Вести наблюдения можно в том числе со штатива – в конструкции есть крепление стандартного диаметра (дополнительно понадобится приобрести адаптер). У бинокля широкие возможности индивидуальной настройки: можно сложить окулярные наглазники, скорректировать диоптрии и выбрать подходящее расстояние между оптическими трубами. Наведение на резкость осуществляется с помощью центрального барабана.