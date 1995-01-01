Бинокль Levenhuk New Atom 7x50
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Характеристики
Описание
Levenhuk New Atom 7x50 – это практичный полевой бинокль с апертурой 50 мм и 7-кратным увеличением. В основе оптической схемы прибора – призмы Порро, линзы полностью покрыты просветлением. Благодаря минимальным потерям света изображение отличается высоким контрастом, четкостью и естественностью цветов при любой погоде в течение светового дня. Бинокль можно рекомендовать для похода, охоты, орнитологических выездов, а также для наблюдений за спортивными мероприятиями или армейскими маневрами.
Одно из преимуществ модели – достаточно широкое поле обзора, 112 м на расстоянии 1 км (реальный угол зрения равен 6,8°). Минимальная дистанция фокусировки составляет 11 м, для наведения резкости служит классический большой барабан по центру. Возможности диоптрийной коррекции (±3 D) и регулировка межзрачкового расстояния (56–72 мм) для моделей линейки стандартные. Наглазники из мягкой резины комфортны, а носящие очки их могут для удобства сложить.
Алюминиевый сплав, из которого изготовлен корпус модели, придает конструкции прочность и снижает массу прибора. Поверхность корпуса покрыта резиной для защиты от грязи и влаги, есть рельефные резиновые вставки под ладони, чтобы бинокль не скользил в руках. Следует избегать погружения прибора в воду и его нахождения под сильными водными струями, однако снегопад или небольшой ливень на рабочих характеристиках не скажутся (защита IPX3). В корпусе бинокля есть резьбовое отверстие под адаптер для установки на штатив (его необходимо приобрести самостоятельно).
В комплекте с Levenhuk New Atom 7x50 идут полезные аксессуары – крышки на окуляры и объективы, салфетка для протирания оптики, ремешок для переноски, мягкий тканевый чехол.
Основные особенности:
- Полевой бинокль на призмах Порро с апертурой 50 мм и кратностью 7x
- Материал оптики – BK-7, полное просветляющее покрытие
- Показатель относительной яркости – 51
- Ширина поля зрения 112 м на расстоянии 1000 м
- Регулировка диоптрий (±3 D) и межзрачкового расстояния (56–72 мм)
- Водозащищенность IPX3, корпус из алюминиевого сплава (обрезиненный)
- Совместим со штативом
|Характеристики
|Диаметр линз:
|50 мм
|Увеличение:
|7х
|Угол поля зрения:
|6.8°
|Поле зрения на расстоянии 1000 м:
|112
|Диаметр выходного зрачка:
|7.1 мм
|Относительная яркость:
|51
|Сумеречный фактор:
|19
|Минимальное расстояние фокусировки:
|11 м
|Расстояние между окулярами:
|56 - 72 мм
|Вынесенная окулярная точка:
|24 мм
|Оптическая схема:
|окуляры: 3 элемента в 2 группах, объективы: 2 элемента в 1 группе
|Призма:
|Порро
|Водонепроницаемый:
|IPX3, защита от водных брызг
|Заполнение азотом:
|нет данных
|Физические характеристики
|Размер упаковки:
|20 х 21 х 8 см, вес брутто 1.12 кг
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|рабочая температура: -15°...+40° С
|Комплектация:
|бинокль, крышки окуляров и объективов, ремешок, чехол, салфетка для очистки оптики, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон