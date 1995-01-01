Levenhuk New Atom 7x50 – это практичный полевой бинокль с апертурой 50 мм и 7-кратным увеличением. В основе оптической схемы прибора – призмы Порро, линзы полностью покрыты просветлением. Благодаря минимальным потерям света изображение отличается высоким контрастом, четкостью и естественностью цветов при любой погоде в течение светового дня. Бинокль можно рекомендовать для похода, охоты, орнитологических выездов, а также для наблюдений за спортивными мероприятиями или армейскими маневрами.

Одно из преимуществ модели – достаточно широкое поле обзора, 112 м на расстоянии 1 км (реальный угол зрения равен 6,8°). Минимальная дистанция фокусировки составляет 11 м, для наведения резкости служит классический большой барабан по центру. Возможности диоптрийной коррекции (±3 D) и регулировка межзрачкового расстояния (56–72 мм) для моделей линейки стандартные. Наглазники из мягкой резины комфортны, а носящие очки их могут для удобства сложить.

Алюминиевый сплав, из которого изготовлен корпус модели, придает конструкции прочность и снижает массу прибора. Поверхность корпуса покрыта резиной для защиты от грязи и влаги, есть рельефные резиновые вставки под ладони, чтобы бинокль не скользил в руках. Следует избегать погружения прибора в воду и его нахождения под сильными водными струями, однако снегопад или небольшой ливень на рабочих характеристиках не скажутся (защита IPX3). В корпусе бинокля есть резьбовое отверстие под адаптер для установки на штатив (его необходимо приобрести самостоятельно).

В комплекте с Levenhuk New Atom 7x50 идут полезные аксессуары – крышки на окуляры и объективы, салфетка для протирания оптики, ремешок для переноски, мягкий тканевый чехол.

Основные особенности:

Полевой бинокль на призмах Порро с апертурой 50 мм и кратностью 7x

Материал оптики – BK-7, полное просветляющее покрытие

Показатель относительной яркости – 51

Ширина поля зрения 112 м на расстоянии 1000 м

Регулировка диоптрий (±3 D) и межзрачкового расстояния (56–72 мм)

Водозащищенность IPX3, корпус из алюминиевого сплава (обрезиненный)

Совместим со штативом