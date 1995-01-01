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Бинокль Levenhuk New Atom 7x50

  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
  • New Atom 7x50
Код товара:УТ-00085380
Артикул:84619

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Levenhuk New Atom 7x50 – это практичный полевой бинокль с апертурой 50 мм и 7-кратным увеличением. В основе оптической схемы прибора – призмы Порро, линзы полностью покрыты просветлением. Благодаря минимальным потерям света изображение отличается высоким контрастом, четкостью и естественностью цветов при любой погоде в течение светового дня. Бинокль можно рекомендовать для похода, охоты, орнитологических выездов, а также для наблюдений за спортивными мероприятиями или армейскими маневрами.

Одно из преимуществ модели – достаточно широкое поле обзора, 112 м на расстоянии 1 км (реальный угол зрения равен 6,8°). Минимальная дистанция фокусировки составляет 11 м, для наведения резкости служит классический большой барабан по центру. Возможности диоптрийной коррекции (±3 D) и регулировка межзрачкового расстояния (56–72 мм) для моделей линейки стандартные. Наглазники из мягкой резины комфортны, а носящие очки их могут для удобства сложить.

Алюминиевый сплав, из которого изготовлен корпус модели, придает конструкции прочность и снижает массу прибора. Поверхность корпуса покрыта резиной для защиты от грязи и влаги, есть рельефные резиновые вставки под ладони, чтобы бинокль не скользил в руках. Следует избегать погружения прибора в воду и его нахождения под сильными водными струями, однако снегопад или небольшой ливень на рабочих характеристиках не скажутся (защита IPX3). В корпусе бинокля есть резьбовое отверстие под адаптер для установки на штатив (его необходимо приобрести самостоятельно).

В комплекте с Levenhuk New Atom 7x50 идут полезные аксессуары – крышки на окуляры и объективы, салфетка для протирания оптики, ремешок для переноски, мягкий тканевый чехол.

Основные особенности:

  • Полевой бинокль на призмах Порро с апертурой 50 мм и кратностью 7x
  • Материал оптики – BK-7, полное просветляющее покрытие
  • Показатель относительной яркости – 51
  • Ширина поля зрения 112 м на расстоянии 1000 м
  • Регулировка диоптрий (±3 D) и межзрачкового расстояния (56–72 мм)
  • Водозащищенность IPX3, корпус из алюминиевого сплава (обрезиненный)
  • Совместим со штативом
Характеристики
Диаметр линз: 50 мм
Увеличение:
Угол поля зрения: 6.8°
Поле зрения на расстоянии 1000 м: 112
Диаметр выходного зрачка: 7.1 мм
Относительная яркость: 51
Сумеречный фактор: 19
Минимальное расстояние фокусировки: 11 м
Расстояние между окулярами: 56 - 72 мм
Вынесенная окулярная точка: 24 мм
Оптическая схема: окуляры: 3 элемента в 2 группах, объективы: 2 элемента в 1 группе
Призма: Порро
Водонепроницаемый: IPX3, защита от водных брызг
Заполнение азотом: нет данных
Физические характеристики
Размер упаковки: 20 х 21 х 8 см, вес брутто 1.12 кг
Прочие особенности
Особые характеристики: рабочая температура: -15°...+40° С
Комплектация: бинокль, крышки окуляров и объективов, ремешок, чехол, салфетка для очистки оптики, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон