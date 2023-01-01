Описание

Перед вами цифровой бинокль ночного видения Levenhuk Halo 13X Wi-Fi – прибор, который позволяет видеть в полной темноте, а также может использоваться днем как обычный бинокль. Кроме того, этим ПНВ можно управлять при помощи мобильного устройства через беспроводную сеть Wi-Fi. Прибор будет незаменим при изучении незнакомой местности ночью, поможет обеспечить безопасность в походе по диким местам, станет отличным выбором для охоты, слежения за движущимися целями, охраны больших территорий.

Дальность наблюдений в полной темноте – до 300 метров

Оптические элементы прибора сделаны из стекла с просветляющим покрытием на основе диоксида кремния. Такое устройство оптики позволяет видеть яснее в полной темноте, так как мелкие детали просматриваются более четко. В дневное время вести наблюдения можно на расстоянии от 3 метров и до бесконечности, а в ночное время максимальная дальность обнаружения составляет 300 метров. ИК-подсветка имеет 7 уровней яркости, что позволяет гибко настраивать прибор. Для экономии заряда батареек яркость можно уменьшать до минимума, а в случаях, когда важнее эффективность, переключать на максимум. И обратите внимание: при ночных наблюдениях изображение в ПНВ будет черно-белым, при дневных – цветным.

Возможность записи фото и видео в высоком качестве

Бинокль ночного видения снабжен рекордером для фото- и видеозаписи. Доступны разные разрешения картинки. Наименьшее обычно используется, если на карте памяти мало места. Все видео пишутся с кадровой частотой 30 кадров в секунду, т. е. они плавные, без рывков. Минимальный уровень плавности доступен уже на 24 кадрах в секунду, но в Levenhuk Halo 13X Wi-Fi частота увеличена для получения более приятной глазу картинки. Отснятый материал можно просматривать прямо на экране прибора. Для переноса данных на компьютер используется комплектный кабель miniUSB.

До 10 часов непрерывной работы на одном комплекте батареек

Эргономичный пластиковый корпус с нескользящей поверхностью удобно и надежно лежит в руках, позволяя легко и быстро дотянуться до любой кнопки управления. Прибор имеет защиту от брызг. Для питания электронных компонентов используются стандартные батарейки. Это удобнее, чем аккумуляторы, так как в полевых условиях гораздо проще заменить батарейки, чем подзарядить севший аккумулятор. На одном заряде ПНВ может работать от 4 до 10 часов, длительность работы зависит от интенсивности использования подсветки.

Управление через Wi-Fi из приложения для смартфонов и планшетов

Биноклем ночного видения Levenhuk Halo 13X Wi-Fi можно управлять при помощи смартфона или планшета. Подключение осуществляется через сеть Wi-Fi (дальность связи – до 15 метров), а работа с прибором – через мобильное приложение «NV Plus», которое можно бесплатно скачать в магазинах App Store и Google Play. Приложение позволяет регулировать яркость подсветки, записывать фото и видео, а также просматривать, скачивать и удалять отснятый материал.

Основные особенности:

Цифровой преобразователь: цветное изображение днем, черно-белое ночью

Максимальная дальность обнаружения в полной темноте – 300 метров

Увеличение: 1–4 (цифровое)

Светодиодный ИК-осветитель со ступенчатой регулировкой яркости (7 уровней)

Возможность записи фото (2048x1536 пикс) и видео (1280x960 пикс при 30 кадр/сек)

Питание от стандартных батареек типа АА, до 10 часов непрерывной работы без замены элементов питания

Всего 6 кнопок управления – просто и удобно

Модуль Wi-Fi – управление прибором через мобильное приложение для смартфонов и планшетов

Комплектация: