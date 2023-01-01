Описание

Дальность наблюдений в полной темноте – до 300 метров

Оптика прибора сделана из стекла, что повышает четкость передаваемого изображения. Просветление на основе диоксида кремния увеличивает яркость картинки и позволяет лучше различать мелкие детали в полной темноте. В дневное время максимальная дальность наблюдений не ограничена, а вот минимальная равна 3 метрам. В ночное время максимальный обзор составляет 300 метров, причем крайне рекомендуется использовать встроенную ИК-подсветку. Благодаря регулировке яркости можно выбирать наиболее комфортный вариант освещения: от самого экономичного, позволяющего продлить время работы батареек, до самого эффективного, предназначенного для быстрого обнаружения целей в полной темноте.

Возможность записи фото и видео в высоком качестве

В ПНВ установлен рекордер, который позволяет записывать фото и видео и сохранять их на карте памяти (поддерживаются карты размером до 32 ГБ). Качество фотоснимков – 2048x1536 пикс, роликов – 1920x1080 пикс. При необходимости, например, если нужно сэкономить место на карте памяти, разрешение можно уменьшить до 640x480 пикс. Кадровая частота при записи видео составляет 30 кадров в секунду, поэтому ролики получаются плавными, без задержек. Обычно для записи достаточно 24 кадров в секунду, но в Levenhuk Halo 13X этот параметр увеличен, чтобы картинка выглядела приятнее. Фото и видео можно просматривать прямо на экране прибора, но также предусмотрена возможность их переноса на компьютер при помощи кабеля miniUSB.

До 10 часов непрерывной работы на одном комплекте батареек

Корпус бинокля имеет эргономичную форму, поэтому удобно ложится в руку. Прибор также не боится брызг воды. Для управления используются всего шесть кнопок, поэтому работать с ПНВ очень легко – все нужное находится под рукой. Для питания нужны стандартные батарейки или никель-металлогидридные аккумуляторы типа АА, которые можно приобрести практически в любом магазине. Одного комплекта хватает на 4–10 часов непрерывной работы (длительность работы зависит от интенсивности использования ИК-подсветки).

Обратите внимание: прибор может создавать цветное, черно-белое, ярко-зеленое изображение или изображение с эффектом цветной пленки. В ночном режиме цветное изображение недоступно.

Основные особенности:

Максимальная дальность обнаружения в полной темноте – 300 метров

Увеличение: 1–4 (цифровое)

Светодиодный ИК-осветитель со ступенчатой регулировкой яркости (7 уровней)

Возможность записи фото (2048x1536 пикс) и видео (1920x1080 пикс при 30 кадр/сек)

Питание от стандартных батареек или аккумуляторов типа АА, до 10 часов непрерывной работы без замены элементов питания

Всего 6 кнопок управления – просто и удобно

Комплектация: