Описание

Модель Levenhuk Broadway 325E сочетает в себе утонченный дизайн, продуманную конструкцию и высококачественную оптику. Это классический театральный бинокль в серебристом металлическом корпусе с хромированными элементами. Благодаря большому диаметру выходных зрачков (и, следовательно, высокой относительной яркости), а также современному многослойному просветлению оптики наблюдение комфортно вести даже при приглушенном свете. 3х увеличение также оптимально для зрительного зала: туристические бинокли с 8х или 10х увеличением для театра подходят плохо. Прибор можно удерживать за специальную откидную ручку с регулируемой длиной – это и элегантно, и просто удобно при длительном наблюдении.

Фокусировка осуществляется с помощью небольшого барабанчика по центру, а широкий диапазон по регулировке межзрачкового расстояния позволит пользоваться биноклем как детям, так и взрослым.

Levenhuk Broadway 325E может стать отличным подарком для любителей театра.

В комплекте с биноклем идет чехол и салфетка для линз.