Любой поклонник театрального искусства будет в восторге от изящных биноклей Levenhuk Broadway 325B! Модель из этой линейки порадует своего обладателя небольшими габаритами, стильным дизайном металлического корпуса и отличным качеством оптики. 3-кратного увеличения будет достаточно, чтобы не упустить из виду ни одной детали происходящего на сцене. Малая дистанция ближней фокусировки обеспечит комфорт наблюдений из первых рядов партера. Бинокли собраны по галилеевской оптической схеме, материалом линз послужило стекло BaK-4. Полное многослойное просветление оптики позволяет любоваться ясной картинкой даже в слабоосвещенном зале. Театральные бинокли выполнены в разных цветах корпуса – каждый сможет подобрать модель по своему вкусу.

Театральные бинокли Broadway 325B имеют металлическую цепочку, их можно носить на шее, а бинокли Broadway 325E оснащаются рукояткой. Различий по оптике между ними нет.