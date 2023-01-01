Бинокль Levenhuk Atom Digital DB20 LCD, цифровой
Код товара : УТ-00064508
Артикул : 81704
14 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Пожизненная гарантия производителя
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Физические характеристики
Вес
460 г
Вес (брутто), г
0.623
Характеристики
Относительная яркость
6.8
Сумеречный фактор (максимум)
19.6
Минимальное расстояние фокусировки
10
Диаметр линз, мм
32
Диаметр выходного зрачка, мм
2.6
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
96
Угол поля зрения
8°
Описание
Представляем цифровой бинокль Levenhuk Atom Digital DB20 LCD – оптический прибор с откидным ЖК-экраном и встроенным рекордером. Он отлично подойдет для визуальных наблюдений и съемки при дневном освещении. Преимущества бинокля высоко оценят любители охоты и спортивной стрельбы, туризма и походов, изучения дикой природы. Благодаря компактным габаритам бинокль легко захватить с собой в любое путешествие, чтобы запечатлеть все красоты окружающего мира в формате фото или видео.
Оптические и цифровые возможности
Оптика бинокля Levenhuk Atom Digital DB20 LCD дает мощное увеличение – 12 крат, а возможности цифрового зума позволяют приблизить картинку в диапазоне 1–8 крат. Для изучения доступны даже сильно удаленные объекты – в пределах одного километра. Прибор обладает удобным корпусом с закрытым мостом и ЖК-экраном складной конструкции. Картинку на экране формирует высокочувствительная матрица CMOS, для наведения на резкость используется барабан центральной фокусировки. Кнопки управления вынесены на верхнюю панель – удобно выполнять настройку, не отвлекаясь от наблюдений.
Высокое разрешение фото и видео
Запись видеороликов ведется со звуком и может продолжаться до 3,5 часа без перерыва. Эта возможность пригодится для слежения за дикими животными и другими целями и поможет не пропустить интересные события. Для долгих съемок бинокль можно установить на штатив со стандартной резьбой крепления. Съемка ведется в высоком разрешении: для фото – до 48M, для видео – до 2,5K. Отснятые материалы сохраняются на съемную карту памяти объемом до 32 ГБ. Рядом со слотом для карты расположен USB-разъем для подключения бинокля к компьютеру и передачи файлов.
Основные особенности:
- Мощное оптическое приближение в 12 раз и цифровой зум
- CMOS-сенсор, стеклянная оптика, откидной ЖК-экран
- Центральная фокусировка и эргономичное управление
- Съемка фото и видео, в том числе со штатива
- Корпус из высокопрочного пластика и цинкового сплава, питание – аккумулятор
Комплектация:
- Бинокль
- Нашейный ремень
- Аккумулятор
- USB-кабель
- Салфетка для очистки оптики
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон