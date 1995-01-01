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Бинокль Levenhuk Atom Digital DB20 LCD, цифровой

  • Atom Digital DB20 LCD, цифровой
  • Atom Digital DB20 LCD, цифровой
  • Atom Digital DB20 LCD, цифровой
Код товара:УТ-00064508
Артикул:81704

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Представляем цифровой бинокль Levenhuk Atom Digital DB20 LCD – оптический прибор с откидным ЖК-экраном и встроенным рекордером. Он отлично подойдет для визуальных наблюдений и съемки при дневном освещении. Преимущества бинокля высоко оценят любители охоты и спортивной стрельбы, туризма и походов, изучения дикой природы. Благодаря компактным габаритам бинокль легко захватить с собой в любое путешествие, чтобы запечатлеть все красоты окружающего мира в формате фото или видео.

Оптические и цифровые возможности
Оптика бинокля Levenhuk Atom Digital DB20 LCD дает мощное увеличение – 12 крат, а возможности цифрового зума позволяют приблизить картинку в диапазоне 1–8 крат. Для изучения доступны даже сильно удаленные объекты – в пределах одного километра. Прибор обладает удобным корпусом с закрытым мостом и ЖК-экраном складной конструкции. Картинку на экране формирует высокочувствительная матрица CMOS, для наведения на резкость используется барабан центральной фокусировки. Кнопки управления вынесены на верхнюю панель – удобно выполнять настройку, не отвлекаясь от наблюдений.

Высокое разрешение фото и видео
Запись видеороликов ведется со звуком и может продолжаться до 3,5 часа без перерыва. Эта возможность пригодится для слежения за дикими животными и другими целями и поможет не пропустить интересные события. Для долгих съемок бинокль можно установить на штатив со стандартной резьбой крепления. Съемка ведется в высоком разрешении: для фото – до 48M, для видео – до 2,5K. Отснятые материалы сохраняются на съемную карту памяти объемом до 32 ГБ. Рядом со слотом для карты расположен USB-разъем для подключения бинокля к компьютеру и передачи файлов.

Основные особенности:

  • Мощное оптическое приближение в 12 раз и цифровой зум
  • CMOS-сенсор, стеклянная оптика, откидной ЖК-экран
  • Центральная фокусировка и эргономичное управление
  • Съемка фото и видео, в том числе со штатива
  • Корпус из высокопрочного пластика и цинкового сплава, питание – аккумулятор

Комплектация:

  • Бинокль
  • Нашейный ремень
  • Аккумулятор
  • USB-кабель
  • Салфетка для очистки оптики
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон