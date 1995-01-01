Компактный и легкий объектив, находящийся на стыке стандартных и длиннофокусных расстояний, превосходно подходящий для портрета, жанра, натюрморта. Знания инженеров Leica обеспечивают формирование резкого и контрастного изображения с яркими, насыщенными цветами и приятным мягким размытием фона.

Двойной фокусировочный привод Dual Syncro Drive обеспечивает быструю, плавную и практически бесшумную фокусировку – как в фото-, так и в видеорежиме. Фокусировка осуществляется внутри корпуса объектива за счет перемещения небольших, легких линз, что позволяет осуществлять десятки, если не сотни операций в секунду – это необходимо для точного наведения на резкость при использовании метода фокусировки по контрасту изображения. Ручная фокусировка работает опосредованно, через электронный привод, однако система была усовершенствована для того, чтобы максимально приблизиться к точности прямого механического контроля.

Оптическая схема включает 1 асферический элемент, который обеспечивает резкость от края до края кадра, и несколько элементов с аномальной частичной дисперсией, которые корректируют хроматические аберрации оптики (убирают цветную кайму и ложные цвета).

Корпус объектива защищен от проникновения пыли и влаги. Качество материалов и сборки обеспечит вам долгие годы работы без каких-либо проблем.

Характеристики