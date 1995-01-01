Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Объектив Leica Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный

  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
  • Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
Код товара:УТ-00085753
Артикул:@ 11178

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактный и легкий объектив, находящийся на стыке стандартных и длиннофокусных расстояний, превосходно подходящий для портрета, жанра, натюрморта. Знания инженеров Leica обеспечивают формирование резкого и контрастного изображения с яркими, насыщенными цветами и приятным мягким размытием фона.

Двойной фокусировочный привод Dual Syncro Drive обеспечивает быструю, плавную и практически бесшумную фокусировку – как в фото-, так и в видеорежиме. Фокусировка осуществляется внутри корпуса объектива за счет перемещения небольших, легких линз, что позволяет осуществлять десятки, если не сотни операций в секунду – это необходимо для точного наведения на резкость при использовании метода фокусировки по контрасту изображения. Ручная фокусировка работает опосредованно, через электронный привод, однако система была усовершенствована для того, чтобы максимально приблизиться к точности прямого механического контроля.

Оптическая схема включает 1 асферический элемент, который обеспечивает резкость от края до края кадра, и несколько элементов с аномальной частичной дисперсией, которые корректируют хроматические аберрации оптики (убирают цветную кайму и ложные цвета).

Корпус объектива защищен от проникновения пыли и влаги. Качество материалов и сборки обеспечит вам долгие годы работы без каких-либо проблем.

Характеристики

  • Байонет: Leica L
  • Фокусное расстояние: 75 мм
  • Относительное отверстие: 1:2
  • Минимальная диафрагма: 1:22
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.5 м
  • Угол поля зрения: 31.8° / 26.7° / 18.0° (диагональный, горизонтальный, вертикальный)
  • Конструкция объектива: 11 элементов в 9 группах, из них 1 асферический
  • Диаметр светофильтра: 67 мм
  • Вес: 720 г
  • Размеры: 73 х 102 мм
  • Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда, чехол