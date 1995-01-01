Объектив Leica Summicron-SL 75mm f/2 APO ASPH, чёрный
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Описание
Компактный и легкий объектив, находящийся на стыке стандартных и длиннофокусных расстояний, превосходно подходящий для портрета, жанра, натюрморта. Знания инженеров Leica обеспечивают формирование резкого и контрастного изображения с яркими, насыщенными цветами и приятным мягким размытием фона.
Двойной фокусировочный привод Dual Syncro Drive обеспечивает быструю, плавную и практически бесшумную фокусировку – как в фото-, так и в видеорежиме. Фокусировка осуществляется внутри корпуса объектива за счет перемещения небольших, легких линз, что позволяет осуществлять десятки, если не сотни операций в секунду – это необходимо для точного наведения на резкость при использовании метода фокусировки по контрасту изображения. Ручная фокусировка работает опосредованно, через электронный привод, однако система была усовершенствована для того, чтобы максимально приблизиться к точности прямого механического контроля.
Оптическая схема включает 1 асферический элемент, который обеспечивает резкость от края до края кадра, и несколько элементов с аномальной частичной дисперсией, которые корректируют хроматические аберрации оптики (убирают цветную кайму и ложные цвета).
Корпус объектива защищен от проникновения пыли и влаги. Качество материалов и сборки обеспечит вам долгие годы работы без каких-либо проблем.
Характеристики
- Байонет: Leica L
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Относительное отверстие: 1:2
- Минимальная диафрагма: 1:22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.5 м
- Угол поля зрения: 31.8° / 26.7° / 18.0° (диагональный, горизонтальный, вертикальный)
- Конструкция объектива: 11 элементов в 9 группах, из них 1 асферический
- Диаметр светофильтра: 67 мм
- Вес: 720 г
- Размеры: 73 х 102 мм
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда, чехол