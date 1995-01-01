APO-Summicron-SL 28 f/2 ASPH. — это сочетание классического для широкоугольного объектива фокусного расстояния и современных технологий. Угол обзора объектива обеспечивает максимальный захват изображения без искажений перспективы как в условиях съемки в помещении, так и при уличной съемки.

Наведение на резкость при полностью открытой диафрагме происходит по всему полю кадра без потери качества, что дает фотографу гораздо больше возможностей для реализаций своих творческих замыслов. Это делает APO-Summicron-SL 28 f/2 ASPH. не просто универсальным объективом, но и объективом, способствующим в создании самых неординарных кадров.

«Этот широкоугольный объектив дает потрясающее боке — идеально для снимков, какими я задумал их изначально».

Акихико Нагумо, фотограф

Система автофокусировки с режимом Dual Syncro Drive™

Мгновенная фокусировка

Система автофокусировки объективов серии Summicron-SL быстрая, точная и практически бесшумная. Эти объективы обладают выдающимися показателями автофокусировки, которые ограничены только совокупной массой элементов объектива, перемещаемых при фокусировке, границами возможных значений расстояния фокусировки и, конечно же, доступным пространством для съемки. Для сохранения компактных размеров объективов интеграция всех необходимым компонентов была осуществлена на основе комплексного подхода.

Специалисты в области оптики, инженерной механики и электроники совместно работали в междисциплинарной команде над созданием уникальной концепции объектива, основанной на системе двойной внутренней фокусировки. Эта система из двух легких фокусирующих линз представляет собой совмещение особо компактных приводных элементов. Выбор точки автофокуса определяется также исходя из принципа двойного автофокуса. Прежде чем определить корректное направление движения автофокуса, проводится несколько контрастных измерений в различных позициях фокусировки, после чего фиксируется максимально точная точка фокусировка. Во время этого процесса происходит быстрое перемещение фокусировочных линз назад и вперед, возможное благодаря скоростным характеристикам системы контрастного автофокуса. В объективах Summicron-SL установлены чрезвычайно мощные и надежные шаговые двигатели с возможностью использования режима фокусировочного кольца Dual Syncro Drive;. Благодаря этому фокусировочный ход осуществляется за доли секунды, что делает объективы Summicron-SL лучшими в своем классе оптики для полнокадровых камер с точки зрения скорости и точности.



Высокая контрастность для большей глубины резкости

Объективы SL-Summicron с наименьшим значением диафрагмы f/2 значительно компактнее, чем многие более быстрые объективы, но при этом позволяют фотографам работать с той же глубиной резкости. Это возможно за счет контрастности: зона с самым высоким контрастом воспринимается как резкая, в то время как менее контрастные зоны видятся нечеткими. В случае объективов SL-Summicron эта разница в контрастности значительно выше, чем у других объективов: четко сфокусированные объекты получаются гораздо более контрастными, чем объекты, находящиеся вне фокуса. Это означает, что объекты вне фокуса на переднем или заднем плане выходят менее отчетливыми, а объект съемки более явно выделен, что создает трехмерный визуальный эффект с очень впечатляющей видимой глубиной резкости.



Новый стандарт

Оптически и механически

При разработке объективов Summicron-SL особое внимание уделялось предотвращению попадания рассеянного света и бликов. В ходе сложного имитационного моделирования до появления первых прототипов объективов было проведено усовершенствование оптической и механической конструкции, в результате чего неминуемые блики нивелируются до максимально возможного уровня благодаря высококачественному покрытию поверхностей линз.

Простая в использовании прецизионная электроника

Функции фокусировки и настройки диафрагмы объектива SL-Summicron основаны на множестве систем управления и математическом моделировании, ведь за счет системы двойной фокусировки к оптике предъявляются особенно высокие требования. Два автономных двигателя фокусировки перемещаются синхронно, а данные позиционирования перед передачей в камеру анализируются с очень высокой частотой дискретизации. При этом связь с камерой происходит настолько быстро, что не возникает ощутимой задержки. Это то, что делает возможным автофокусировку объектива настолько быстрой и точной. Диафрагма приводится в действие шаговым мотором, и специальная микрошаговая система управления обеспечивает точные и быстрые движения с минимальными колебаниями.



Ручная фокусировка

Новые ощущения

В объективах SL-Summicron был реализован совершенно новый подход к конструкции кольца ручной фокусировки: кольцевой магнит с переменной поляризацией север-юг встроен непосредственно в кольцо. При повороте кольца магнитное поле меняет свою поляризацию, матрица отслеживает магнитное поле и отправляет данные главному процессору. Затем на основе угла поворота и скорости вращения происходит перемещение объектива в соответствующее положение фокусировки, что, в свою очередь, обеспечивает ещё более быструю и точную ручную фокусировку. Такая конструкция кольца ручной фокусировки гарантирует надежную защиту от пыли и водяных брызг, обеспечивает противоударность и защиту от других механических нагрузок, а также предотвращает неточности фокусировки вследствии температурных колебаний. Даже после многолетней эксплуатации кольцо ручной фокусировки объектива SL-Summicron впечатляет плавностью хода и однородностью.



Впечатляющий до мельчайших деталей

Неизменно компактные размеры, малый вес, эргономичность и превосходные показатели объективов SL-Summicron впечатляют, а благодаря почти идентичной конструкции объективов серии не нужно заново привыкать к работе с кольцом ручной фокусировки при смене объективов. Центр тяжести объективов также остается практически неизменным, что означает, что камера всегда идеально лежит в руке, а съемка со штатива становится значительно более комфортной.

Конструктивные особенности

Особенность APO-Summicron-SL 28 f/2 ASPH. – оптическая система из 13 линз, изготовленных с использованием новейших технологий и с учетом вековых традиций Leica. Три линзы с шестью асферическими поверхностями корректируют монохроматическую аберрацию, а восемь высококачественных оптических элементов обеспечивают хроматическую коррекцию по всему диапазону фокусировки. Лишь благодаря особому оптическому свойству объективов — аномальной частичной дисперсии, хроматические аберрации могут быть компенсированы с таким совершенством. Как следствие этого, даже светлые участки на снимках не подвержены паразитному окрашиванию на резких границах контрастных объектов.

Характеристики