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Объектив Leica Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5) (б/у)

  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
  • Summicron-M 75mm f/2 APO ASPH, черный (состояние 5)
Код товара:УТ-00098085
Артикул:б/у-ГУМ 2026-10-13/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Код товара: 163085

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без видимых следов эксплуатации
S/n: 4293809
Комплектация: объектив, крышки, чехол.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.