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Объектив Leica Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5) (б/у)

  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
  • Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5)
Код товара:УТ-00098087
Артикул:б/у-ГУМ 2026-10-13/4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 163087

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без видимых следов эксплуатации.
S/n: 4050724
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, мягкий чехол.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.