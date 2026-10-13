Объектив Leica Summarit-M 50mm f/2.5, черный (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00098087 Артикул: б/у-ГУМ 2026-10-13/4 Код товара: УТ-00098087 Артикул: б/у-ГУМ 2026-10-13/4 Код товара: 163087 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Без видимых следов эксплуатации.

S/n: 4050724

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, мягкий чехол.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Код товара: 163087 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Без видимых следов эксплуатации.

S/n: 4050724

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки, мягкий чехол.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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