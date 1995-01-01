Leica Equipment Bag – это небольшой чехол для организации мелких аксессуаров. Батарейки, карты памяти, кабели и зарядные устройства, светофильтры и тестовые мишени – все это компактно и аккуратно расположится внутри. Три сетчатых кармашка и прошивка эластичными лентами позволяют зафиксировать все предметы на своих местах. Чехол открывается на все 180° для удобства укладки, а небольшая ручка позволяет носить его в руке или подвешивать на крючок.