Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Чехол для аксессуаров Leica Equipment Bag

  • Equipment Bag
  • Equipment Bag
  • Equipment Bag
Код товара:УТ-00085772
Артикул:@ 19674

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Leica Equipment Bag – это небольшой чехол для организации мелких аксессуаров. Батарейки, карты памяти, кабели и зарядные устройства, светофильтры и тестовые мишени – все это компактно и аккуратно расположится внутри. Три сетчатых кармашка и прошивка эластичными лентами позволяют зафиксировать все предметы на своих местах. Чехол открывается на все 180° для удобства укладки, а небольшая ручка позволяет носить его в руке или подвешивать на крючок.