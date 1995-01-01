Leica SL3-S выполнена в корпусе оригинальной SL3, но отличается от нее высокой скоростью. Максимальное разрешение камеры стало меньше: 24 Мп вместо 60, однако SL3-S позиционируется как гибридная камера для тех, кто в равной степени снимает и фото, и видео. Камера поддерживает серийную фотосъемку с частотой 30 кадров/с, а также 6К Open Gate видео, 6K ProRes HQ и 6K RAW по HDMI на внешний рекордер. Для записи Slow Motion предусмотрены 4К 60р и Full HD 180p режимы.

Полнокадровая матрица со встроенным стабилизатором изображения

BSI CMOS матрица Leica SL3-S («с обратной засветкой») обеспечивает высокую скорость съемки с электронным затвором (до 30 кадров/с), а также отличные результаты при недостаточном освещении (система двойного базового ISO). 5-осевой стабилизатор изображения работает с эффективностью до 5 ступеней экспозиции, а также позволяет делать снимки с разрешением 48 или 96 мегапикселей (для неподвижных сюжетов).

Процессор Maestro IV, гибридный автофокус

Процессор Maestro IV с технологией L2 позволяет камере быстро справляться с большим потоком данных, а также эффективно использовать алгоритмы машинного обучения, благодаря чему камера может самостоятельно распознавать людей и животных, что обеспечивает точный и быстрый автофокус, в том числе при съемке со слежением за объектом. Камера использует не только замеры по контрасту (которая может осуществляться с некоторым рысканием), но и замеры по фазовым точкам.

Понятный экранный интерфейс и удобная эргономика

Экранный интерфейс камеры практически на 100% повторяет интерфейс Leica SL3. Он выполнен таким образом, чтобы все основные настройки были на расстоянии одного касания. При этом он четко разделен между настройками для фотографии и для видеосъемки, а иконки для доступа к ключевым параметрам можно реорганизовать по вашему желанию. При повороте камеры в вертикальное положение экран также поворачивается. Дисплей с высоким разрешением (2.33 млн. точек) и твердым защитным покрытием может откидываться вверх и вниз для удобства съемки с разных ракурсов, а на верхней панели располагается небольшой монохромный ЖК дисплей. Помимо сенсорного управления (с поддержкой жестов) вы можете воспользоваться джойстиком, настраиваемыми физическими кнопками быстрого доступа и 3 многофункциональными дисками. Крупный видоискатель с разрешением 5.76 млн. точек позволяет наблюдать объекты настолько же четко и точно, как если бы вы смотрели на них через оптику.

Металлический корпус с защитой от пыли и влаги

Корпус Leica SL3 выполнен из алюминия и магния, а также специально сертифицирован на защиту от пыли и влаги (IP54 – защита от брызг, падающих с любого направления). В руке камера ощущается очень солидно и прочно – как металлический брусок, без каких-либо люфтов или скрипов. Также стоит отметить, что многие производители заявляют о защищенности своих камер на словах, но немногие проводят настоящую сертификацию по протоколам тестирования IP.

Высокоскоростные интерфейсы

Камера оснащена портами USB-C 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с), HDMI Type A 2.1 (что позволяет передавать 6К видео в RAW на совместимые рекордеры), предусмотрен слот для быстрых карт памяти CFexpress Type B, а для съемки видео с участием нескольких камер имеется специальный порт для синхронизации временного кода. Модуль Bluetooth обновился до стандарта 5.0, что должно обеспечить быстрое и стабильное сопряжение с вашим телефоном. Для записи видео имеется вход для внешнего микрофона и выход на наушники. Региональная версия ROW, к сожалению, не обладает высокоскоростным 2x2 MIMO Wi-Fi соединением.

Съемка видео

Как уже было упомянуто, камера поддерживает внутреннюю запись с разрешением 6К при частоте кадров до 30р, 4К при частоте до 60р и Full HD – до 180р. На выбор предлагаются разные варианты сжатия (ALL-I или Long GOP, кодеки H.264, H.265), разные контейнеры (MOV, MP4), а также распространенный в профессиональном производстве кодек ProRes 422 HQ – его низкая степень сжатия позволяет сохранить все детали изображения и ускоряет процесс обработки. Для записи 6К RAW вам потребуется внешний монитор-рекордер Atomos: Ninja, Ninja Ultra или Shogun Ultra, также подойдут старые модели Ninja V и Ninja V+ – все эти устройства уже получили обновление прошивки с поддержкой SL3-S (AtomOS 11.14).

Content Credentials

Leica SL3-S первой из камер системы SL получила технологию проверки подлинности изображения Content Credentials. Изображения снабжаются специальными мета-данными с информацией о времени, месте создания и примененных к нему обработках. Эти данные, в частности, позволяют автору доказать, что изображение не подвергалось искусственной обработке с использованием ИИ, а если подвергалось – то детально показать, что было изменено, а что осталось нетронутым.

Версия ROW (Rest Of the World). Обратите внимание: версия ROW не поддерживает работу Wi-Fi на частотах 5 ГГц.

Характеристики