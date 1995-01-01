Беззеркальный фотоаппарат Leica SL3-S Body, черный (ROW)
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Характеристики
Описание
Leica SL3-S выполнена в корпусе оригинальной SL3, но отличается от нее высокой скоростью. Максимальное разрешение камеры стало меньше: 24 Мп вместо 60, однако SL3-S позиционируется как гибридная камера для тех, кто в равной степени снимает и фото, и видео. Камера поддерживает серийную фотосъемку с частотой 30 кадров/с, а также 6К Open Gate видео, 6K ProRes HQ и 6K RAW по HDMI на внешний рекордер. Для записи Slow Motion предусмотрены 4К 60р и Full HD 180p режимы.
Полнокадровая матрица со встроенным стабилизатором изображения
BSI CMOS матрица Leica SL3-S («с обратной засветкой») обеспечивает высокую скорость съемки с электронным затвором (до 30 кадров/с), а также отличные результаты при недостаточном освещении (система двойного базового ISO). 5-осевой стабилизатор изображения работает с эффективностью до 5 ступеней экспозиции, а также позволяет делать снимки с разрешением 48 или 96 мегапикселей (для неподвижных сюжетов).
Процессор Maestro IV, гибридный автофокус
Процессор Maestro IV с технологией L2 позволяет камере быстро справляться с большим потоком данных, а также эффективно использовать алгоритмы машинного обучения, благодаря чему камера может самостоятельно распознавать людей и животных, что обеспечивает точный и быстрый автофокус, в том числе при съемке со слежением за объектом. Камера использует не только замеры по контрасту (которая может осуществляться с некоторым рысканием), но и замеры по фазовым точкам.
Понятный экранный интерфейс и удобная эргономика
Экранный интерфейс камеры практически на 100% повторяет интерфейс Leica SL3. Он выполнен таким образом, чтобы все основные настройки были на расстоянии одного касания. При этом он четко разделен между настройками для фотографии и для видеосъемки, а иконки для доступа к ключевым параметрам можно реорганизовать по вашему желанию. При повороте камеры в вертикальное положение экран также поворачивается. Дисплей с высоким разрешением (2.33 млн. точек) и твердым защитным покрытием может откидываться вверх и вниз для удобства съемки с разных ракурсов, а на верхней панели располагается небольшой монохромный ЖК дисплей. Помимо сенсорного управления (с поддержкой жестов) вы можете воспользоваться джойстиком, настраиваемыми физическими кнопками быстрого доступа и 3 многофункциональными дисками. Крупный видоискатель с разрешением 5.76 млн. точек позволяет наблюдать объекты настолько же четко и точно, как если бы вы смотрели на них через оптику.
Металлический корпус с защитой от пыли и влаги
Корпус Leica SL3 выполнен из алюминия и магния, а также специально сертифицирован на защиту от пыли и влаги (IP54 – защита от брызг, падающих с любого направления). В руке камера ощущается очень солидно и прочно – как металлический брусок, без каких-либо люфтов или скрипов. Также стоит отметить, что многие производители заявляют о защищенности своих камер на словах, но немногие проводят настоящую сертификацию по протоколам тестирования IP.
Высокоскоростные интерфейсы
Камера оснащена портами USB-C 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с), HDMI Type A 2.1 (что позволяет передавать 6К видео в RAW на совместимые рекордеры), предусмотрен слот для быстрых карт памяти CFexpress Type B, а для съемки видео с участием нескольких камер имеется специальный порт для синхронизации временного кода. Модуль Bluetooth обновился до стандарта 5.0, что должно обеспечить быстрое и стабильное сопряжение с вашим телефоном. Для записи видео имеется вход для внешнего микрофона и выход на наушники. Региональная версия ROW, к сожалению, не обладает высокоскоростным 2x2 MIMO Wi-Fi соединением.
Съемка видео
Как уже было упомянуто, камера поддерживает внутреннюю запись с разрешением 6К при частоте кадров до 30р, 4К при частоте до 60р и Full HD – до 180р. На выбор предлагаются разные варианты сжатия (ALL-I или Long GOP, кодеки H.264, H.265), разные контейнеры (MOV, MP4), а также распространенный в профессиональном производстве кодек ProRes 422 HQ – его низкая степень сжатия позволяет сохранить все детали изображения и ускоряет процесс обработки. Для записи 6К RAW вам потребуется внешний монитор-рекордер Atomos: Ninja, Ninja Ultra или Shogun Ultra, также подойдут старые модели Ninja V и Ninja V+ – все эти устройства уже получили обновление прошивки с поддержкой SL3-S (AtomOS 11.14).
Content Credentials
Leica SL3-S первой из камер системы SL получила технологию проверки подлинности изображения Content Credentials. Изображения снабжаются специальными мета-данными с информацией о времени, месте создания и примененных к нему обработках. Эти данные, в частности, позволяют автору доказать, что изображение не подвергалось искусственной обработке с использованием ИИ, а если подвергалось – то детально показать, что было изменено, а что осталось нетронутым.
Версия ROW (Rest Of the World). Обратите внимание: версия ROW не поддерживает работу Wi-Fi на частотах 5 ГГц.
Характеристики
|Объектив
|Объектив:
|нет в комплекте, совместимы объективы с байонетом L-Mount
|Стабилизатор изображения:
|оптический 5-осевой (на базе сдвига матрицы), эффективность до 5 ступеней
|Матрица
|Датчик изображения:
|24 х 36 мм BSI CMOS (без сглаживающего фильтра)
|Число эффективных пикселей:
|24.6 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|ISO 50 - 200 000, двойное базовое ISO: фото 50 / 640, видео в L-Log или HLG: 400 / 2500
|Процессор
|Процессор:
|Maestro IV
|Фотосъёмка
|Формат файла:
|JPEG, RAW (DNG, 14 бит, при серийной съемке: 12 бит)
|Баланс белого:
|авто, 8 предустановок, ручной, установка температуры: от 2000 до 11500 К
|Серийная съемка:
|электронный затвор: 30 или 15 9 кадров/с (следящий АФ, до 175 кадров в JPEG или RAW 12 бит), механический: 7 (680 кадров в RAW 12 бит), 5 или 2 кадра/с (1000 кадров в RAW 14 бит), емкость буфера 8 Гб
|Цветовое пространство:
|sRGB
|Автоспуск:
|2, 6, 12 или 30 с
|Размер фотоизображения:
|6000 x 4000 (24 Мп), формат APS-C: 3936 x 2624 (10.3 Мп)
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет
|Интервальная съемка:
|есть
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|6К 30р Open Gate 3:2 4:2:0 10 бит; C6K 30р 17:9 ProRes 422HQ, 4K 60р 4:2:2 10 бит, Full HD Slow Motion до 180 кадров/с, 6K 30р RAW: по HDMI на внешний рекордер
|Разрешение видеозаписи:
|6К Open Gate: 5952 x 3968, C6K 17:9: 5952 x 3136, 6K RAW: 5888 х 3312; 4K: 4096 х 2160 или 3840 х 2160, Full HD 1920 х 1080
|Формат видеозаписи:
|контейнеры MP4 или MOV, кодеки h.264, h.265, ProRes 422HQ
|Продолжительность видео:
|не ограничена программно, возможна остановка записи при перегреве камеры
|Формат записи звука:
|MP4: AAC 48 кГц 16 бит, MOV, ProRes или RAW: LPCM 48 кГц 24 бита
|Средний битрейт:
|6К сжатый: 200 Мбит/с, C4K сжатый: 800 Мбит/с и менее, C6K или C4K ProRes 1944 Мбит/с и менее
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|механический затвор: 1/8000 - 60 с., длительная выдержка от руки (до 30 мин.), электронный затвор: 1/16000 с - 60 с
|Замер экспозиции:
|TTL-замер: оценочный, точечный, центровзвешенный, по самой светлой области
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 3 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени
|Брекетинг экспозиции:
|3 или 5 кадров, до +/- 3 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|гибридная фокусировка: 779 фазовых точек + 315 точек замера по контрасту, распознавания лиц / глаз / тела целиком, распознавание животных (бета)
|Ручная фокусировка:
|есть, помощь: автоматическое увеличение или фокус-пикинг
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак, X-синхронизация 1/200 с
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3.2" (8.1 см) TFT, 2.33 млн. точек, с переменным углом наклона, сенсорный, с олеофобным покрытием и защитой от царапин, верхний дисплей: 1.28" (128х128) ЖК монохромный
|Видоискатель:
|электронный, 5.76 млн. точек, частота обновления 60 или 120 Гц, увеличение 0.76х (3:2) / 0.78х (4:3), вынос окулярной точки 21 мм
|Диоптрийная коррекция:
|от -4 до +2 диоптрий
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|1 слот для SD (UHS I/II), 1 слот для CFexpress Type B
|Связь с компьютером:
|USB 3.1 Gen 2 (Type C)
|Видео выход:
|HDMI 2.1 type A
|Разъемы:
|микрофонный вход 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, интерфейс таймкода
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц (версия ROW), Bluetooth 5.0 LE
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор BP-SCL6, 7.2 В, 2200 мАч, около 315 кадров по стандарту CIPA, зарядка или постоянное питание по USB-C (9В 3А для пост. питания)
|Физические характеристики
|Вес:
|768 г (только корпус, без батареи)
|Размеры:
|141.2 × 108 × 84.6 мм, минимальная толщина корпуса: 50 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|GPS через мобильное устройство (смартфон), защита от попадания пыли и влаги IP54
|Дата анонса:
|январь 2025 г
|Комплектация:
|камера, ремень, крышка байонетного гнезда, аккумулятор, кабель USB-C
|Страна производства
|Страна производства:
|Германия