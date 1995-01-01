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Беззеркальный фотоаппарат Leica SL3-S Body, черный (ROW)

  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
  • SL3-S Body, черный (ROW)
Код товара:УТ-00085752
Артикул:@ 10645

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Leica SL3-S выполнена в корпусе оригинальной SL3, но отличается от нее высокой скоростью. Максимальное разрешение камеры стало меньше: 24 Мп вместо 60, однако SL3-S позиционируется как гибридная камера для тех, кто в равной степени снимает и фото, и видео. Камера поддерживает серийную фотосъемку с частотой 30 кадров/с, а также 6К Open Gate видео, 6K ProRes HQ и 6K RAW по HDMI на внешний рекордер. Для записи Slow Motion предусмотрены 4К 60р и Full HD 180p режимы.

Полнокадровая матрица со встроенным стабилизатором изображения
BSI CMOS матрица Leica SL3-S («с обратной засветкой») обеспечивает высокую скорость съемки с электронным затвором (до 30 кадров/с), а также отличные результаты при недостаточном освещении (система двойного базового ISO). 5-осевой стабилизатор изображения работает с эффективностью до 5 ступеней экспозиции, а также позволяет делать снимки с разрешением 48 или 96 мегапикселей (для неподвижных сюжетов).

Процессор Maestro IV, гибридный автофокус
Процессор Maestro IV с технологией L2 позволяет камере быстро справляться с большим потоком данных, а также эффективно использовать алгоритмы машинного обучения, благодаря чему камера может самостоятельно распознавать людей и животных, что обеспечивает точный и быстрый автофокус, в том числе при съемке со слежением за объектом. Камера использует не только замеры по контрасту (которая может осуществляться с некоторым рысканием), но и замеры по фазовым точкам.

Понятный экранный интерфейс и удобная эргономика
Экранный интерфейс камеры практически на 100% повторяет интерфейс Leica SL3. Он выполнен таким образом, чтобы все основные настройки были на расстоянии одного касания. При этом он четко разделен между настройками для фотографии и для видеосъемки, а иконки для доступа к ключевым параметрам можно реорганизовать по вашему желанию. При повороте камеры в вертикальное положение экран также поворачивается. Дисплей с высоким разрешением (2.33 млн. точек) и твердым защитным покрытием может откидываться вверх и вниз для удобства съемки с разных ракурсов, а на верхней панели располагается небольшой монохромный ЖК дисплей. Помимо сенсорного управления (с поддержкой жестов) вы можете воспользоваться джойстиком, настраиваемыми физическими кнопками быстрого доступа и 3 многофункциональными дисками. Крупный видоискатель с разрешением 5.76 млн. точек позволяет наблюдать объекты настолько же четко и точно, как если бы вы смотрели на них через оптику.

Металлический корпус с защитой от пыли и влаги
Корпус Leica SL3 выполнен из алюминия и магния, а также специально сертифицирован на защиту от пыли и влаги (IP54 – защита от брызг, падающих с любого направления). В руке камера ощущается очень солидно и прочно – как металлический брусок, без каких-либо люфтов или скрипов. Также стоит отметить, что многие производители заявляют о защищенности своих камер на словах, но немногие проводят настоящую сертификацию по протоколам тестирования IP.

Высокоскоростные интерфейсы
Камера оснащена портами USB-C 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с), HDMI Type A 2.1 (что позволяет передавать 6К видео в RAW на совместимые рекордеры), предусмотрен слот для быстрых карт памяти CFexpress Type B, а для съемки видео с участием нескольких камер имеется специальный порт для синхронизации временного кода. Модуль Bluetooth обновился до стандарта 5.0, что должно обеспечить быстрое и стабильное сопряжение с вашим телефоном. Для записи видео имеется вход для внешнего микрофона и выход на наушники. Региональная версия ROW, к сожалению, не обладает высокоскоростным 2x2 MIMO Wi-Fi соединением.

Съемка видео
Как уже было упомянуто, камера поддерживает внутреннюю запись с разрешением 6К при частоте кадров до 30р, 4К при частоте до 60р и Full HD – до 180р. На выбор предлагаются разные варианты сжатия (ALL-I или Long GOP, кодеки H.264, H.265), разные контейнеры (MOV, MP4), а также распространенный в профессиональном производстве кодек ProRes 422 HQ – его низкая степень сжатия позволяет сохранить все детали изображения и ускоряет процесс обработки. Для записи 6К RAW вам потребуется внешний монитор-рекордер Atomos: Ninja, Ninja Ultra или Shogun Ultra, также подойдут старые модели Ninja V и Ninja V+ – все эти устройства уже получили обновление прошивки с поддержкой SL3-S (AtomOS 11.14).

Content Credentials
Leica SL3-S первой из камер системы SL получила технологию проверки подлинности изображения Content Credentials. Изображения снабжаются специальными мета-данными с информацией о времени, месте создания и примененных к нему обработках. Эти данные, в частности, позволяют автору доказать, что изображение не подвергалось искусственной обработке с использованием ИИ, а если подвергалось – то детально показать, что было изменено, а что осталось нетронутым.

Версия ROW (Rest Of the World). Обратите внимание: версия ROW не поддерживает работу Wi-Fi на частотах 5 ГГц.

Характеристики

Объектив
Объектив: нет в комплекте, совместимы объективы с байонетом L-Mount
Стабилизатор изображения: оптический 5-осевой (на базе сдвига матрицы), эффективность до 5 ступеней
Матрица
Датчик изображения: 24 х 36 мм BSI CMOS (без сглаживающего фильтра)
Число эффективных пикселей: 24.6 млн.
Соотношение сторон: 3:2
Светочувствительность: ISO 50 - 200 000, двойное базовое ISO: фото 50 / 640, видео в L-Log или HLG: 400 / 2500
Процессор
Процессор: Maestro IV
Фотосъёмка
Формат файла: JPEG, RAW (DNG, 14 бит, при серийной съемке: 12 бит)
Баланс белого: авто, 8 предустановок, ручной, установка температуры: от 2000 до 11500 К
Серийная съемка: электронный затвор: 30 или 15 9 кадров/с (следящий АФ, до 175 кадров в JPEG или RAW 12 бит), механический: 7 (680 кадров в RAW 12 бит), 5 или 2 кадра/с (1000 кадров в RAW 14 бит), емкость буфера 8 Гб
Цветовое пространство: sRGB
Автоспуск: 2, 6, 12 или 30 с
Размер фотоизображения: 6000 x 4000 (24 Мп), формат APS-C: 3936 x 2624 (10.3 Мп)
Одновременная съемка фото и видео: нет
Интервальная съемка: есть
Съёмка видео
Видеосъемка: 6К 30р Open Gate 3:2 4:2:0 10 бит; C6K 30р 17:9 ProRes 422HQ, 4K 60р 4:2:2 10 бит, Full HD Slow Motion до 180 кадров/с, 6K 30р RAW: по HDMI на внешний рекордер
Разрешение видеозаписи: 6К Open Gate: 5952 x 3968, C6K 17:9: 5952 x 3136, 6K RAW: 5888 х 3312; 4K: 4096 х 2160 или 3840 х 2160, Full HD 1920 х 1080
Формат видеозаписи: контейнеры MP4 или MOV, кодеки h.264, h.265, ProRes 422HQ
Продолжительность видео: не ограничена программно, возможна остановка записи при перегреве камеры
Формат записи звука: MP4: AAC 48 кГц 16 бит, MOV, ProRes или RAW: LPCM 48 кГц 24 бита
Средний битрейт: 6К сжатый: 200 Мбит/с, C4K сжатый: 800 Мбит/с и менее, C6K или C4K ProRes 1944 Мбит/с и менее
Минимальная освещенность: нет данных
Управление эскпозицией
Выдержка: механический затвор: 1/8000 - 60 с., длительная выдержка от руки (до 30 мин.), электронный затвор: 1/16000 с - 60 с
Замер экспозиции: TTL-замер: оценочный, точечный, центровзвешенный, по самой светлой области
Приоритет выдержки: есть
Приоритет диафрагмы: есть
Ручная экспозиция: есть
Экспокоррекция: +/- 3 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени
Брекетинг экспозиции: 3 или 5 кадров, до +/- 3 EV
Фокусировка
Автофокус: гибридная фокусировка: 779 фазовых точек + 315 точек замера по контрасту, распознавания лиц / глаз / тела целиком, распознавание животных (бета)
Ручная фокусировка: есть, помощь: автоматическое увеличение или фокус-пикинг
Вспышка
Встроенная вспышка: нет
Внешняя вспышка: горячий башмак, X-синхронизация 1/200 с
Видоискатель и дисплей
Дисплей: 3.2" (8.1 см) TFT, 2.33 млн. точек, с переменным углом наклона, сенсорный, с олеофобным покрытием и защитой от царапин, верхний дисплей: 1.28" (128х128) ЖК монохромный
Видоискатель: электронный, 5.76 млн. точек, частота обновления 60 или 120 Гц, увеличение 0.76х (3:2) / 0.78х (4:3), вынос окулярной точки 21 мм
Диоптрийная коррекция: от -4 до +2 диоптрий
Память и интерфейсы
Карта памяти: 1 слот для SD (UHS I/II), 1 слот для CFexpress Type B
Связь с компьютером: USB 3.1 Gen 2 (Type C)
Видео выход: HDMI 2.1 type A
Разъемы: микрофонный вход 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, интерфейс таймкода
Встроенная память: нет
Беспроводное соединение: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц (версия ROW), Bluetooth 5.0 LE
Источники питания
Питание: литий-ионный аккумулятор BP-SCL6, 7.2 В, 2200 мАч, около 315 кадров по стандарту CIPA, зарядка или постоянное питание по USB-C (9В 3А для пост. питания)
Физические характеристики
Вес: 768 г (только корпус, без батареи)
Размеры: 141.2 × 108 × 84.6 мм, минимальная толщина корпуса: 50 мм
Прочие особенности
Особые характеристики: GPS через мобильное устройство (смартфон), защита от попадания пыли и влаги IP54
Дата анонса: январь 2025 г
Комплектация: камера, ремень, крышка байонетного гнезда, аккумулятор, кабель USB-C
Страна производства
Страна производства: Германия