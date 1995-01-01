Leica SL3-P – системная камера премиум-класса системы L-Mount. По сравнению с оригинальной SL3 она существенно быстрее в работе: обновлены и матрица, и процессор. Не секрет, что большая часть электроники заимствуется у партнера, компании Panasonic, однако дизайн корпуса и электронный интерфейс – полностью дело рук Leica. В SL3-P создатели постарались добиться максимально сфокусированного, прямолинейного стиля, чтобы вы смогли сосредоточиться на главном – сюжете, свете и композиции.

Leica предлагает интересный подход к управлению: функции всех неподписанных кнопок можно задать самостоятельно, причем сделать это очень просто: долгое нажатие на кнопку сразу же вызывает меню выбора функции. Точно также организуется и быстрое экранное меню: долгое нажатие на иконку позволяет заменить ее на другую, также можно регулировать количество иконок. Сделанные изменения можно сохранить в одном из нескольких пользовательских профилей, чтобы быстро переключаться между ними в зависимости от текущей задачи.

При «скорострельности» в 40 кадров/с (с электронным затвором) SL3-P является самой быстрой камерой Leica на 2026 год. При этом сокращенное время считывания (порядка 20 мс в JPEG и 12-битном RAW) сводит к минимуму искажения геометрии (эффект «rolling shutter»), а высокое разрешение – 44.2 Мп. – дает возможность сохранить изображение в мельчайших деталях. Ниже мы приводим описание производителя:

Все, что имеет значение

Требования к современной фото- и видеосъемке столь же разнообразны, как и сами люди, занимающиеся этим делом. Иногда важна скорость, иногда – разрешение, а иногда – надежность. А порой все эти факторы имеют значение одновременно. Но в конечном счете важнее всего одно: вера. В свою камеру и в самого себя. Уверенность в том, что вы получите именно то, что задумали, – без малейших сомнений.

Будучи самой совершенной камерой в системе SL на сегодняшний день, SL3-P предлагает все необходимое для уверенного и точного построения кадра. От высокого разрешения 44 Мп., улучшенного гибридного автофокуса, съемки видео в формате 8K и интуитивно понятного управления до исключительного качества сборки с защитой от пыли и влаги по стандарту IP54. Гармоничное сочетание формы и функциональности – для выдающихся результатов, которые вы ощутите на практике.

«Душевное спокойствие и доверие к своей технике. Вот что дарит мне уверенность».

Калло Альбанезе (амбассадор Leica, международный фотограф, специализирующийся на авто- и мотогонках, включая серию Формула 1)

Уверенность в результате

Уверенность рождается глубоко внутри нас. Именно так и создаются лучшие снимки. Это справедливо как для вашего творческого видения, так и для камеры SL3-P. В основе устройства лежит полнокадровая матрица BSI с разрешением 44 Мп., обеспечивающая высокую детализацию, динамический диапазон до 14 ступеней и отличные результаты при слабом освещении. Результат – изображения высочайшего качества с тончайшими тональными переходами и великолепной цветопередачей. А когда требуется максимальное разрешение, в вашем распоряжении оказывается режим Multishot, позволяющий получать снимки с разрешением до 176 Мп.

Фокус на каждом моменте

Точность и доверие к оборудованию особенно важны в динамичных ситуациях. Камера Leica SL3-P разработана для обеспечения надежной работы автофокуса при съемке движущихся объектов. Ее гибридная система автофокусировки интеллектуально распознает и отслеживает объекты даже в динамичных сценах, сочетая фазовую детекцию, анализ глубины сцены и контрастный метод фокусировки. Скорость съемки до 40 кадров в секунду с полноценной работой автофокуса, 819 точек фазовой фокусировки и 5-осевая стабилизация изображения гарантируют высокую скорость работы и точность кадрирования. Полностью сосредоточьтесь на объекте съемки – ничто не помешает вам запечатлеть решающий момент.

Удобство и простота использования

Камера должна казаться интуитивно понятной с того самого момента, как вы берете ее в руки – не только при первом знакомстве с системой, но и на каждом этапе творческого процесса. Leica SL3-P обеспечивает это благодаря интуитивно понятному интерфейсу, предоставляющему быстрый и наглядный доступ к настройкам, которые можно гибко адаптировать под свои нужды. Вы сами решаете, как максимально быстро получить желаемый результат. Режимы фото- и видеосъемки четко разделены и имеют цветовую маркировку: красный цвет для фото, желтый – для видео. Интерфейс автоматически подстраивается под портретную или пейзажную ориентацию, включая все сенсорные функции. Все элементы остаются хорошо читаемыми и удобными в управлении.

Настройка до мельчайших деталей

Камера, которая полностью подстраивается под ваш стиль работы, позволяет следовать интуиции. Именно поэтому Leica SL3-P предлагает широкие возможности настройки как логики управления, так и аппаратной части. Функции в «Центре управления» (Control Centre, «быстрое меню») можно размещать по вашему желанию, также как и функции дисков и большей части клавиш управления, причем органы управления можно настроить раздельно для фото- и видеосъемки. Наклонный ЖК-дисплей также способствует удобству работы, позволяя снимать с нижних или верхних ракурсов, а также в ограниченных пространствах. Меньше времени на работу с меню камеры – больше внимания объекту съемки.

Полная свобода при съемке видео

Классический формат 16:9, вертикальный формат, замедленная съемка – современное видеопроизводство требует гибкости с того самого момента, как вы нажимаете кнопку записи. Leica SL3-P позволяет снимать видео с разрешением до 8K в режиме Open Gate, используя всю площадь матрицы с соотношением сторон 3:2. Это обеспечивает полное использование всех возможностей сенсора, сохраняет неизменным угол обзора (по сравнению с фоторежимом) и дает значительно больше свободы при последующем кадрировании. Для плавной передачи движения доступны режимы 5.9K (60 кадров/с) и 4K (120 кадров/с). Одна камера. Любой формат. Ваша история – в вашем стиле.

Надежность и постоянство

Камера Leica SL3-P производится в Германии и отличается высокой надежностью как с технической точки зрения, так и по качеству сборки. Прочный цельнометаллический корпус, защита по стандарту IP54, регулярные обновления прошивки и байонет L-Mount — эта система создана для того, чтобы развиваться вместе с вашими амбициями. Минималистичный дизайн отличается нарочитой сдержанностью, выделяющей камеру на фоне остальных. Даже без красного логотипа Leica она безошибочно узнается как продукт этого бренда благодаря черным элементам управления и уверенному стилю – и вы ощущаете это в полной мере благодаря превосходной эргономике.



Эффективный рабочий процесс

Leica SL3-P органично вписывается в ваш творческий процесс – от съемки до постобработки. Она напрямую подключается к смартфонам и планшетам через приложение Leica FOTOS, обеспечивая дистанционное управление, быструю передачу данных, геометки и обновление прошивки. Функции Camera-to-Cloud (интеграция с Adobe Frame.io) и прямая съемка с передачей данных на компьютер (tethering) в программах Capture One и Lightroom Classic гарантируют эффективное взаимодействие со съемочной группой, студией и специалистами по постпродакшну. Пресеты Leica Looks позволяют выдерживать единый стиль изображения с самого начала съемки. Благодаря технологии Leica Content Credentials ваши работы сохраняют свою уникальность и принадлежность автору даже после завершения съемки. Эта технология подтверждает происхождение и авторство цифровых изображений, повышая прозрачность и доверие к их подлинности.