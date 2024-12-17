Полнокадровая матрица с разрешением 60.3 Мп и встроенным стабилизатором изображения

Матрица Leica SL3 поддерживает технологию «тройного разрешения»: вы можете выбрать между 60, 36 и 18 мегапикселями, в зависимости от того, хотите ли получить максимальную детализацию снимка или же легкий файл для быстрой передачи по сети. Все 3 варианта поддерживаются как в JPEG, так и в DNG RAW (14 бит). А если необходимо дополнительно увеличить фокусное расстояние, выберите APS-C режим с разрешением до 26 Мп. Динамический диапазон сенсора достигает 15 ступеней экспозиции, а диапазон ISO составляет 50 - 100 000 единиц.

Процессор Maestro IV

Новый процессор Maestro IV с технологией L2 позволяет камере быстро справляться с большим потоком данных: серийная фотосъемка возможна со скоростью до 15 кадров/с, а запись видео – с разрешением до 8К (как на карту памяти, так и с передачей по HDMI).

Полностью новый гибридный автофокус

Если модели поколения SL2 поддерживали только фокусировку по контрасту (которая может осуществляться с некоторым рысканием автофокуса), Leica SL3 поддерживает гибридный фазово-контрастный автофокус (с замером глубины), который работает быстрее и при этом не менее точно. Присутствуют и функции, основанные на машинном обучении, такие как автоматическое распознавание людей и животных (с фокусировкой по глазам).

Понятный экранный интерфейс и удобная эргономика

Экранный интерфейс камеры выполнен таким образом, чтобы все основные настройки были на расстоянии одного касания. При этом он четко разделен между настройками для фотографии и для видеосъемки, а иконки для доступа к ключевым настройкам можно реорганизовать по вашему желанию. При повороте камеры в вертикальное положение экран также поворачивается. Дисплей может откидываться вверх и вниз для удобства съемки с разных ракурсов, а на верхней панели располагается небольшой монохромный ЖК дисплей с самыми основными параметрами. Помимо сенсорного управления (с поддержкой жестов) вы можете воспользоваться джойстиком и 3 многофункциональными дисками. При этом камера стала немного легче и компактнее по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Металлический корпус с защитой от пыли и влаги

Корпус Leica SL3 полностью выполнен из металла, а также специально сертифицирован на защиту от пыли и влаги (IP54). Многие производители заявляют о защищенности своих камер на словах, но немногие проводят настоящую сертификацию по протоколам тестирования IP.

Новые интерфейсы

Почти все интерфейсы камеры получили обновление: USB-C порт с 3.1 Gen 1 (5 Гбит/с) до 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с), HDMI Type A – с 2.0 до 2.1 (что позволяет передавать 8К видео на совместимые устройства), добавлен слот для быстрых карт памяти CFexpress Type B, а для съемки видео с участием нескольких камер появился специальный порт для синхронизации временного кода. Наконец, модуль Bluetooth поднялся со стандарта 4.2 до 5.0, что должно обеспечить быстрое и стабильное сопряжение с вашим телефоном.

Съемка видео

Как уже было упомянуто, камера поддерживает видеозапись с разрешением 8К при частоте кадров до 30р, 4К при частоте до 60р и Full HD – до 120р. На выбор предлагаются разные кодеки (H.264, H.265), контейнеры (MOV, MP4) и варианты сжатия (All-I или Long GOP), а при съемке в Full HD можно даже воспользоваться популярным в профессиональном производстве кодеком ProRes 422 HQ – его низкая степень сжатия позволяет сохранить все детали изображения, а также ускоряет процесс обработки.

Leica SL3 выпускается под 3 артикулами: 10 607 (EU/US/CN), 10 608 (JP), 10 609 (ROW). Единственным отличием между ними являются частоты, на которых работает Wi-Fi.

​Версия ROW поддерживает только 2.4 ГГц, другие – поддерживают 2.4 + 5 ГГц на частотах, соответствующих своему региону.

Характеристики