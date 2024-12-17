Беззеркальный фотоаппарат Leica SL3 Body, черный (ROW)
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Характеристики
Описание
Полнокадровая матрица с разрешением 60.3 Мп и встроенным стабилизатором изображения
Матрица Leica SL3 поддерживает технологию «тройного разрешения»: вы можете выбрать между 60, 36 и 18 мегапикселями, в зависимости от того, хотите ли получить максимальную детализацию снимка или же легкий файл для быстрой передачи по сети. Все 3 варианта поддерживаются как в JPEG, так и в DNG RAW (14 бит). А если необходимо дополнительно увеличить фокусное расстояние, выберите APS-C режим с разрешением до 26 Мп. Динамический диапазон сенсора достигает 15 ступеней экспозиции, а диапазон ISO составляет 50 - 100 000 единиц.
Процессор Maestro IV
Новый процессор Maestro IV с технологией L2 позволяет камере быстро справляться с большим потоком данных: серийная фотосъемка возможна со скоростью до 15 кадров/с, а запись видео – с разрешением до 8К (как на карту памяти, так и с передачей по HDMI).
Полностью новый гибридный автофокус
Если модели поколения SL2 поддерживали только фокусировку по контрасту (которая может осуществляться с некоторым рысканием автофокуса), Leica SL3 поддерживает гибридный фазово-контрастный автофокус (с замером глубины), который работает быстрее и при этом не менее точно. Присутствуют и функции, основанные на машинном обучении, такие как автоматическое распознавание людей и животных (с фокусировкой по глазам).
Понятный экранный интерфейс и удобная эргономика
Экранный интерфейс камеры выполнен таким образом, чтобы все основные настройки были на расстоянии одного касания. При этом он четко разделен между настройками для фотографии и для видеосъемки, а иконки для доступа к ключевым настройкам можно реорганизовать по вашему желанию. При повороте камеры в вертикальное положение экран также поворачивается. Дисплей может откидываться вверх и вниз для удобства съемки с разных ракурсов, а на верхней панели располагается небольшой монохромный ЖК дисплей с самыми основными параметрами. Помимо сенсорного управления (с поддержкой жестов) вы можете воспользоваться джойстиком и 3 многофункциональными дисками. При этом камера стала немного легче и компактнее по сравнению с моделью предыдущего поколения.
Металлический корпус с защитой от пыли и влаги
Корпус Leica SL3 полностью выполнен из металла, а также специально сертифицирован на защиту от пыли и влаги (IP54). Многие производители заявляют о защищенности своих камер на словах, но немногие проводят настоящую сертификацию по протоколам тестирования IP.
Новые интерфейсы
Почти все интерфейсы камеры получили обновление: USB-C порт с 3.1 Gen 1 (5 Гбит/с) до 3.1 Gen 2 (10 Гбит/с), HDMI Type A – с 2.0 до 2.1 (что позволяет передавать 8К видео на совместимые устройства), добавлен слот для быстрых карт памяти CFexpress Type B, а для съемки видео с участием нескольких камер появился специальный порт для синхронизации временного кода. Наконец, модуль Bluetooth поднялся со стандарта 4.2 до 5.0, что должно обеспечить быстрое и стабильное сопряжение с вашим телефоном.
Съемка видео
Как уже было упомянуто, камера поддерживает видеозапись с разрешением 8К при частоте кадров до 30р, 4К при частоте до 60р и Full HD – до 120р. На выбор предлагаются разные кодеки (H.264, H.265), контейнеры (MOV, MP4) и варианты сжатия (All-I или Long GOP), а при съемке в Full HD можно даже воспользоваться популярным в профессиональном производстве кодеком ProRes 422 HQ – его низкая степень сжатия позволяет сохранить все детали изображения, а также ускоряет процесс обработки.
Leica SL3 выпускается под 3 артикулами: 10 607 (EU/US/CN), 10 608 (JP), 10 609 (ROW). Единственным отличием между ними являются частоты, на которых работает Wi-Fi.
Версия ROW поддерживает только 2.4 ГГц, другие – поддерживают 2.4 + 5 ГГц на частотах, соответствующих своему региону.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|зависит от объектива
|Объектив:
|продается отдельно: объективы Leica SL, Leica T и TL совместимы напрямую, а также Leica M через Leica M-Adapter T, Leica S через Leica S-Adapter L, Leica R через Leica R-Adapter L и кинообъективы через Leica PL-Adapter L
|Стабилизатор изображения:
|оптический 5-осевой (на базе сдвига матрицы), эффективность до 5 ступеней
|Матрица
|Датчик изображения:
|24 х 36 мм CMOS (без сглаживающего фильтра)
|Число эффективных пикселей:
|60.3 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|ISO 50 - 100 000
|Процессор
|Процессор:
|Maestro IV
|Фотосъёмка
|Формат файла:
|JPEG, RAW (DNG, 14 бит, при серийной съемке: 12 бит)
|Баланс белого:
|авто, 8 предустановок, ручной, установка температуры: от 2000 до 11500 К
|Серийная съемка:
|электронный затвор: 15 или 9 кадров/с (АФ по первому кадру), механический: 7 кадров/с (АФ по первому кадру), 5 / 4 / 2 кадра/с (со следящими фокусом и экспозицией), емкость буфера 8 Гб: 60 кадров в DNG / JPEG при 15 к/с, 90 кадров в DNG / JPEG при 6 к/с
|Цветовое пространство:
|sRGB
|Автоспуск:
|2, 6, 12 или 30 с
|Размер фотоизображения:
|9520 x 6336 (60 Мп), 7392 x 4928 (36.4 Мп), 5280 x 3504 (18.5 Мп), формат APS-C: 6256 x 4160 (26 Мп) и менее
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет
|Интервальная съемка:
|есть
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|есть, 8К 30 к/с 4:2:0 10 бит на карту памяти или 4:2:2 10 бит через HDMI, 4К 60 к/с 4:2:2 10 бит на карту памяти или по HDMI, Full HD к/с 4:2:2 120 к/с 10 бит на карту памяти или по HDMI, Full HD ProRes 422HQ до 60 к/с
|Разрешение видеозаписи:
|8192 x 4320, 7680 x 4320, 4096 х 2160, 3840 х 2160, 1920 х 1080
|Формат видеозаписи:
|MP4: H.264 (All-I) или H.265 (Long GOP), MOV H.264 (All-I) или H.265 (Long GOP)
|Продолжительность видео:
|не ограничена программно, возможна остановка записи при перегреве камеры
|Формат записи звука:
|MP4: AAC 48 кГц 16 бит, MOV: LPCM 48 кГц 24 бита, ProRes: LPCM 48 кГц 24 бита
|Средний битрейт:
|8K: 300 Мбит/с, 4К: 600 / 400 / 100 Мбит/с, FHD ProRes 422HQ: 454 - 181 Мбит/с
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|механический затвор: 1/8000 - 60 с., длительная выдержка от руки, электронный затвор: 1/16000 с - 60 с
|Замер экспозиции:
|TTL-замер: оценочный, точечный, центровзвешенный, по самой светлой области
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 3 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени
|Брекетинг экспозиции:
|3 или 5 кадров, до +/- 3 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|гибридная фокусировка по фазовым точкам + по контрасту (с замером глубины): 315 точек, определение лиц и глаз, определение животных
|Ручная фокусировка:
|есть, помощь: автоматическое увеличение или фокус-пикинг
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак, X-синхронизация 1/200 с
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3.2" (8.1 см) TFT с LED подсветкой, 2.33 млн. точек, сенсорный, с олеофобным покрытием и защитой от царапин, верхний дисплей: 1.28" (128х128) ЖК монохромный
|Видоискатель:
|электронный, 5.76 млн. точек, частота обновления 60 или 120 Гц, увеличение 0.78х, вынос окулярной точки 21 мм
|Диоптрийная коррекция:
|от -4 до +2 диоптрий
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|1 слот для SD (UHS I/II), 1 слот для CFexpress Type B
|Связь с компьютером:
|USB 3.1 Gen 2 (Type C)
|Видео выход:
|HDMI 2.1 type A
|Разъемы:
|микрофонный вход 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, интерфейс таймкода
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|IEEE 802.11 b/g/n (2.4 ГГц), Bluetooth 5.0 LE
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор BP-SCL6, 7.2 В, 2200 мАч, зарядка или постоянное питание по USB-C (9В 3А для пост. питания)
|Физические характеристики
|Вес:
|769 г (только корпус, без батареи)
|Размеры:
|141.2 × 108 × 84.6 мм, минимальная толщина корпуса: 50 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|GPS через мобильное устройство (смартфон), защита от попадания пыли и влаги IP54
|Дата анонса:
|07.03.2024
|Сайт производителя:
|http://leica-camera.com
|Комплектация:
|камера, ремень, крышка байонетного гнезда, аккумулятор, кабель USB-C
|Страна производства
|Страна производства:
|Германия
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