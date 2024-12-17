«SL2-S — это как две камеры в одной, и это одно из ее преимуществ»

Бернхард Шпёттель

«Leica SL2-S — это камера со всеми новейшими технологиями в металлическом корпусе, но как будто при этом старинная. Это инструмент. Благодаря 24-мегапиксельной матрице создается отличный баланс между видеосъёмкой и фотосъёмкой, и я не жертвую ни тем, ни другим».

Доминик Наар

Дизайн: Созданный вдохновлять

Дизайн Leica SL2-S напоминает о легендарной айдентике Leica и элементах дизайна, присущих бренду, из-за которых бренд стала всемирно известным и любимым. Лучшая эргономика, материалы высочайшего качества и самые современные технологии — в одной камере, созданной для работы в течение долгих лет.

Сделано в Германии: Ручная сборка с любовью

Как и Leica SL2, SL2-S производится в Германии. Камера, спроектированная и созданная в Германии, с непревзойденно прочной металлической конструкцией и элегантным кожаным покрытием, способна выдерживать воздействие времени и приносить удовольствие от использования долгие годы благодаря постоянному обновлению программного обеспечения.

Контроль и управление: Сделано фотографами для фотографов

Уникальный интерфейс, отдельные функции для фото- и видеосъемки, простое и интуитивно понятное управление позволяет фотографу сконцентрироваться на процессе и получить неповторимые впечатления, ведь техника Leica создана с учетом пожеланий клиентов и профессиональных фотографов со всего мира.



Режим Cine: Профессиональное создание кино

Leica SL2-S снимает видео 4K и Cine4K 10 бит 4:2:2 с помощью гаммы L-LOG от Leica с частотой кадров до 60 кадров в секунду. Благодаря встроенным функциям просмотра LUT пользователь может полностью контролировать процесс записи. Еще одна про-уровневая особенность камеры — неограниченное время записи видео, что означает, что длительность видеозаписи ограничена только внутренней или внешней памятью.

4K Video c форматом видеосжатия HEVC* Futureproof

Leica SL2-S поддерживает высокоэффективный формат видеосжатия HEVC для 10-битных записей до 4K/60p (h.265). Видео могут быть разделены на части длиной в 1 минуту для минимизации риска потери данных. Другими усовершенствованными функциями являются автоматический следящий фокус, встроенный монитор формы сигналов, цветовая шкала, ввод временного кода и режим Tally, которые делают камеру еще более пригодной для профессионального использования.

*Будет доступно с обновленной версией прошивки весной 2021 года.



Видоискатель EyeRes®: Полный контроль в любой ситуации

В камере сочетаются обновленный электронный видоискатель EyeRes® с разрешением 5,76 МП и корпус с использованием металлических и стеклянных деталей высочайшего качества, а также высокоточные механизмы и соблюдение допустимых значений, что облегчает компоновку кадра и дарит беспрецедентный опыт предварительного просмотра фотографий.

24-МП КМОП матрица с обратной засветкой: Полнокадровая камера последнего поколения

Новая полнокадровая матрица Leica SL2 с 24-МП и обратной засветкой обеспечивает превосходный результат при любых условиях освещения. Огромный динамический диапазон, глубина цвета 14 бит на канал RGB и светочувствительность до значений ISO 100 000 позволяют получать малошумные снимки исключительного качества даже при слабом освещении.

Процессор Maestro III: Быстрая скорость работы

Исключительная скорость работы Leica SL2-S — это результат работы процессора Maestro III в сочетании с большой ёмкостью буферной памяти в 4 Гб. Возможно создать серию изображений со скоростью до 25 DNG-изображений в секунду, а также практически неограниченную серию изображений в формате JPEG, количество фотографий зависит только от ёмкости используемых карт памяти, распологающихся в UHS-II слотах для SD-карт.

Leica FOTOS: Бесшумно, мгновенно, повсеместно

С помощью приложения Leica FOTOS можно подключиться к смартфону или iPad по Wi-Fi или Bluetooth®. Приложение позволяет дистанционно управлять вашей камерой Leica, передавать изображения, просматривать и редактировать их, а также делиться ими в нескольких форматах.

Автоматическая система обнаружения объектов Leica Object Detection AF

Технология Leica Object Detention обеспечивает быструю и четкую автоматическую фокусировку. В дополнение к возможностям системы автофокусировки камеры SL2, включая распознавание лиц, новая технология автоматически определяет, двигается ли объект, и переключается с режима приоритета фокуса на режим движения и обратно.

Система стабилизации с подвижной матрицей

Важной функцией для работы многих фотографов является подвижная матрица Leica SL2-S. Высокоэффективная многоосная стабилизация изображений компенсирует возможную дрожь при съемке с рук. Эта технология позволяет стабилизировать изображения даже при съемке с объективами, не оснащенными собственной системой стабилизации.

Режим Multishot

Благодаря технологии сдвига матрицы SL2-S в режиме Multishot произведет до восьми кадров подряд, причем каждый раз датчик будет сдвигаться на полпикселя. Это позволяет получать изображения с невероятным четырехкратным разрешением порядка 96 мегапикселей, что дает возможность экстремального увеличения самых мелких деталей снимка.

Пылевлагозащита (IP54): Защита от непогоды в любой ситуации

Сертификат IP54 гарантирует, что камера SL2 подготовлена к непогоде. Даже в самых жёстких условиях с SL2-S достигаются превосходные результаты. Благодаря этому фотограф может полностью сконцентрироваться на процессе съёмки.

L-Mount: Неограниченные возможности

Камера SL2-S оснащена креплением L-Mount и полностью совместима не только с широким ассортиментом объективов системы SL, но и с объективами TL, а также через адаптер совместима с объективами системы Leica M, R и S. L-Mount Alliance позволяет владельцам SL2-S пользоваться более чем 40 объективам с автофокусировкой. Кроме того, к Leica SL2-S подходят объективы Leitz Cine, которые пользуются большой популярностью у кинооператоров во всем мире.