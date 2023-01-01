Вспышка Leica SF 60
Код товара : УТ-00039062
Артикул : 14625
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Характеристики
Характеристики
Ведущее число (м, ISO 100)
60
Настройка мощности в ручном режиме
1 - 1/256 мощности с шагом 0.3 EV
Поворот головки
180° вправо и влево, 90° вверх
Зум головки
24 - 200 мм, широкоугольный рассеиватель: 16 мм
Время полной перезарядки, min (с)
до 5.5 с
Питание
4 элемента типоразмера АА
Внешние блоки питания
Nissin PS-8
Физические характеристики
Вес
300 г
Прочие особенности
Комплектация
вспышка, широкоугольный рассеиватель, подставка, мягкий чехол
Описание
Компактная и мощная вспышка для фотоаппаратов Leica S, SL, M, Q и CL серий. Поддерживает автоматическое управление экспозицией (TTL), весит всего 300 г (без батарей), поддерживает дистанционное управление и синхронизацию – от блока управления SF C1. Небольшая светодиодная лампа может использоваться для съемки видео.
Для съемки с отраженным светом головка вспышки вращается вправо, влево и вверх. SF 60 автоматически устанавливает угол рассеивания встроенного рефлектора в соответствии с фокусным расстоянием объектива камеры (в пределах от 24 до 200 мм). Возможна и ручная установка зума. Для использования с широкоугольными объективами в комплекте есть внешний рассеиватель (16 мм).
Блок управления SF C1 позволяет управлять 3 группами вспышек SF 60 по 1 из 8 каналов диапазона 2.4 ГГц, на расстоянии до 100 метров. Минимальная мощность импульса 1/256 позволяет использовать данную вспышку для деликатной подсветки без ослепления модели.