Описание

Компактная и мощная вспышка для фотоаппаратов Leica S, SL, M, Q и CL серий. Поддерживает автоматическое управление экспозицией (TTL), весит всего 300 г (без батарей), поддерживает дистанционное управление и синхронизацию – от блока управления SF C1. Небольшая светодиодная лампа может использоваться для съемки видео.

Для съемки с отраженным светом головка вспышки вращается вправо, влево и вверх. SF 60 автоматически устанавливает угол рассеивания встроенного рефлектора в соответствии с фокусным расстоянием объектива камеры (в пределах от 24 до 200 мм). Возможна и ручная установка зума. Для использования с широкоугольными объективами в комплекте есть внешний рассеиватель (16 мм).

Блок управления SF C1 позволяет управлять 3 группами вспышек SF 60 по 1 из 8 каналов диапазона 2.4 ГГц, на расстоянии до 100 метров. Минимальная мощность импульса 1/256 позволяет использовать данную вспышку для деликатной подсветки без ослепления модели.