Компактный фотоаппарат Leica Q3 Monochrom (ROW)
Товар не найден
Описание
Leica Q3 Monochrom – это специальная версия камеры Leica Q3, которая снимает только в ч/б. С матрицы камеры снят фильтр цветов Байера, что дает сразу 2 технических преимущества: во-первых, нет световых потерь, так как ничто не мешает лучам попадать прямо на матрицу – камера получает в 2 раза больше света за единицу времени. Во-вторых, нет смягчающего эффекта «дебайеризации», изображения сразу получаются максимально резкими и контрастными, даже при просмотре со 100% увеличением.
Есть и технические ограничения: в отличие от цветных камер, здесь нет никакой возможности «вытянуть» пересвеченные области, поэтому рекомендуем устанавливать экспозицию на 0.5-1 ступень ниже обычного. Еще одна особенность Q3 Monochrom – у нее нет фазовой фокусировки, доступен только автофокус по контрасту, как в модели Q2. При том, что матрица и все прочие модули взяты от оригинальной Leica Q3.
Если оставить в стороне технические плюсы и минусы, Leica Q3 Monochrom – это камера с особой эстетикой, решительно меняющая взгляд на окружающий мир. Она не видит всего многообразия цветов, но зато позволяет сфокусироваться на игре света и тени. Для многих современных фотографов это будет своего рода испытанием, «челленджем», в то время как другие смогут ностальгически вернуться в эпоху, когда цветной пленки не существовало. Внешний вид Leica Q3 Monochrom также соответствует этой эстетике: ни одной цветной детали, только черное и белое. Это редкая и, можно сказать, уникальная камера, не имеющая прямых аналогов. А благодаря высокому разрешению матрицы (60 Мп.), вы можете с легкостью снимать не только с широким углом зрения объектива Summilux 28mm f/1.7, но и использовать цифровой телеконвертер: 35, 50, 75 и даже 90 мм.
Ниже приводим описание оригинальной Leica Q3
Полнокадровая матрица с эффективным разрешением 60.3 Мп.
Новая матрица обладает еще большим разрешением (60 против 47 Мп. у Leica Q2), что обеспечивает еще большую детализацию и возможность передать мельчайшие детали. Если же вы хотите уменьшить вес снимков для удобства их передачи, то к вашим услугам технология «тройного разрешения»: как JPEG, так и RAW снимки могут быть сняты с разрешением 60, 36.4 или 18.5 Мп., при этом камера в любом случае использует всю площадь матрицы, сохраняя широкий угол обзора. Максимальная светочувствительность повышена до ISO 100 000 – это косвенно свидетельствует о том, что и на не столь высоких значениях ISO вы будете наблюдать меньше цифрового шума.
Превосходный объектив Leica Summilux 28 f/1.7 ASPH.
Объектив обладает широким полем зрения и высокой светосилой, благодаря чему камера прекрасно подходит для уличной съемки и репортажа – жанров, которые обеспечили культовый статус классическим камерам Leica. Благодаря высокому разрешению вы также можете использовать цифровой телеконвертер: 35, 50, 75 или 90 мм, что делает Leica Q3 по-настоящему универсальной камерой. Q3 обладает системой оптической стабилизации, поэтому съемка с рук без смаза возможна и при длительных выдержках – в вечернее и ночное время. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 17 см, поэтому съемка крупным планом и макро не вызовут затруднений.
Обновленные дисплей и видоискатель
Разрешение заднего дисплея камеры повышено почти в 2 раза: с 1.04 до 1.84 млн. точек, а видоискателя – с 3.7 до 5.76 млн. точек. Это существенно упрощает ручную фокусировку, а также оценку качества уже сделанных снимков в режиме воспроизведения. Экран камеры теперь получил возможность наклона вверх и вниз, поэтому съемка от пояса или над головой стала гораздо удобнее.
Видео 8К30р и 4К60р
Если Leica Q2 могла похвастаться только 4К съемкой со скоростью не более 30 кадров в секунду, то теперь вы можете снимать динамичные сцены в 4К 60р или Full HD 120p, что позволяет плавно замедлить видео для эффекта «slow motion». Формат 8К, пусть и не поддерживается большинством телевизоров и мониторов, позволяет осуществлять динамичное кадрирование на этапе обработки: например, можно переключаться между общим и крупным планами, делать плавные «наезды» или «отъезды», даже если сама камера во время съемки стояла совершенно неподвижно. Как в 4К, так и в 8К поддерживается глубина цвета 10 бит с субдискретизацией 4:2:2, что обеспечивает широкие возможности для цветокоррекции и коррекции экспозиции на этапе обработки. А при выборе разрешения Full HD доступен кодек Apple ProRes HQ, который легко декодируется видеоредакторами, что ускоряет процесс обработки. К сожалению, у камеры нет микрофонного входа, поэтому для профессиональной звукозаписи вам потребуется отдельный аудиорекордер (или микрофоны с возможностью внутренней записи).
Профессиональная эргономика, неброский внешний вид
Камера обладает простым и понятным управлением: выдержка устанавливается диском на верхней панели, диафрагма – кольцом на объективе, также присутствует многофункциональный верхний диск и 4 кнопки, функции которых можно задать самостоятельно. Камера не привлекает к себе большого внимания (особенно если заклеить красный логотип Leica), поэтому вы можете снимать людей в их естественном, ненапряженном состоянии. Корпус полностью выполнен из металла и обладает защитой от пыли и влаги (сертификация IP52).
Быстрое соединение для моментальной передачи снимков
Порт USB 3.1 Gen 2 Type C с пропускной способность 10 Гбит/с позволяет за считанные секунды выгрузить снимки на телефон, планшет или рабочий компьютер. С помощью USB-C вы также можете заряжать камеру или использовать ее с постоянным питанием от универсального USB аккумулятора или сетевого адаптера (для постоянного питания необходим ток 9В 3А). Сертификация Made for iPhone and iPad (MFi) облегчает взаимодействие с техникой Apple: просто установите приложение Leica FOTOS для быстрой загрузки файлов, а также для дистанционного управления камерой с вашего телефона или планшета. Устройства на базе Android также поддерживаются. Беспроводное соединение Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac с поддержкой MIMO позволяют быстро передавать снимки даже без проводного подключения. В качестве опции также можно приобрести рукоятку-хват с поддержкой беспроводной зарядки.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|нет
|Объектив:
|несъемный Leica Summilux 28 f/1.7 ASPH., 11 элементов в 9 группах, из них 3 асферических
|Стабилизатор изображения:
|оптический
|Диаметр светофильтра:
|49 мм
|Матрица
|Датчик изображения:
|24 х 36 мм CMOS без сглаживающего фильтра и фильтра цветов Байера
|Число эффективных пикселей:
|60.3 млн.
|Соотношение сторон:
|3:2
|Светочувствительность:
|ISO 200 - 200 000 с расширением до ISO 100 (в ручном режиме), базовые ISO в Log / HLG: 800 и 2500
|Процессор
|Процессор:
|Maestro IV
|Фотосъёмка
|Цифровой зум:
|цифровой телеконвертер: 35, 50, 75 или 90 мм (с пониженным разрешением)
|Формат файла:
|JPEG, RAW (DNG, 14 бит)
|Баланс белого:
|автоматический, 5 предустановок, пользовательская настройка, установка температуры 2000K ~ 11500K
|Серийная съемка:
|RAW 14 бит: 2, 4 или 7 кадров/с, JPEG или RAW 12 бит: до 15 кадров/с; следящий автофокус / АЭ работают при скорости не выше 5 кадра/с, в остальных случаях АФ / АЭ по первому кадру, буфер 8 Гб (не менее 63 кадров в DNG), механический затвор: до 5 кадров/с
|Цветовое пространство:
|sRGB
|Автоспуск:
|2, 12 c
|Размер фотоизображения:
|RAW: 9520 x 6336, 7404 x 4928 или 5288 x 3518, JPEG: 9520 x 6336, 7392 x 4928 или 5280 x 3512 (60.3, 36.4 и 18.5 Мп соответственно)
|Одновременная съемка фото и видео:
|нет
|Интервальная съемка:
|есть, встроенный интервалометр
|Съёмка видео
|Видеосъемка:
|8K 30p 10 бит 4:2:2 запись на карту памяти, 4K UHD или DCI до 60 кадров/с (10 бит 4:2:2), Full HD до 120 кадров/с
|Разрешение видеозаписи:
|8192 x 4320 (17:9), 7680 x 4320 (16:9), 4096 x 2160 (17:9), 3840 х 2160 (16:9), 1920 х 1080 (16:9)
|Формат видеозаписи:
|MOV (H.264 или H.265), MP4 (H.264 или H.265), Apple ProRes 422 HQ (только для Full HD), 8K съемка – только H.265
|Продолжительность видео:
|отрезки до 29 минут
|Формат записи звука:
|MP4: AAC стерео 16 бит 48 кГц; MOV: LPCM 24 бита 28 кГц
|Средний битрейт:
|8К: 300 Мбит/с, 4К: от 600 до 100 Мбит/с, ProRes 422 HQ: 454 - 181 Мбит/с
|Минимальная освещенность:
|нет данных
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|механический затвор: от 1/2000 до 120 с., электронный затвор: 1/16000 - 1 с.
|Замер экспозиции:
|мультизонный, центровзвешенный, точечный, по светлым областям
|Приоритет выдержки:
|есть
|Приоритет диафрагмы:
|есть
|Ручная экспозиция:
|есть
|Экспокоррекция:
|+/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
|Брекетинг экспозиции:
|3 или 5 снимков с градацией до +/- 3 EV, настройка шагами по 1⁄3 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|по контрасту, 315 зон, распознавание людей (глаза, лицо, тело в полный рост), животных (бета-версия), макро от 17 см
|Ручная фокусировка:
|есть, помощь: автоматическое увеличение или фокус-пикинг
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|нет
|Внешняя вспышка:
|горячий башмак для вспышек Leica и совместимых, синхронизация вплоть до 1/2000 с (c HSS вспышками Leica)
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 1.84 млн. точек, сенсорный, наклонный
|Видоискатель:
|OLED, прибл. 5.76 млн. точек (1600х1200), «датчик глаза», вынос окулярной точки 21 м
|Диоптрийная коррекция:
|от -4 до +2 диоптрий
|Память и интерфейсы
|Карта памяти:
|SD, SDHC, SDXC (UHS-I, UHS-II); для наилучшей производительности рекомендуются карты UHS-II
|Связь с компьютером:
|USB 3.1 Gen 2 Type C (до 10 Гбит/с)
|Видео выход:
|HDMI Micro Type D
|Разъемы:
|-
|Встроенная память:
|нет
|Беспроводное соединение:
|Wi-Fi 2.4 IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 LE
|Источники питания
|Питание:
|Leica BP-SCL6, 2200 мАч 7.2 В, 350 кадров по стандарту измерения CIPA, зарядка по USB, постоянное питание через USB (9В 3А min)
|Физические характеристики
|Вес:
|662 г (только корпус), 746 г (с аккумулятором)
|Размеры:
|130 х 80.3 х 92.6 мм
|Прочие особенности
|Особые характеристики:
|степень защиты от пыли и брызг IP52 (вертикально падающие капли воды)
|Дата анонса:
|ноябрь 2025 г
|Комплектация:
|Leica Q3 Monochrom с прикрученой светозащитной блендой, литий-ионная аккумуляторная батарея Leica BP-SCL6, крышечка для светозащитной бленды, наплечный ремень, резьбовое защитное кольцо, заглушка башмака принадлежностей, кабель USB-C, документация
|Страна производства
|Страна производства:
|Германия