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Беззеркальный фотоаппарат Leica M (Typ 240) Body, черный (состояние 5) (б/у)

  • M (Typ 240) Body, черный (состояние 5)
  • M (Typ 240) Body, черный (состояние 5)
  • M (Typ 240) Body, черный (состояние 5)
  • M (Typ 240) Body, черный (состояние 5)
  • M (Typ 240) Body, черный (состояние 5)
  • M (Typ 240) Body, черный (состояние 5)
  • M (Typ 240) Body, черный (состояние 5)
  • M (Typ 240) Body, черный (состояние 5)
  • M (Typ 240) Body, черный (состояние 5)
  • M (Typ 240) Body, черный (состояние 5)
  • M (Typ 240) Body, черный (состояние 5)
  • M (Typ 240) Body, черный (состояние 5)
  • M (Typ 240) Body, черный (состояние 5)
Код товара:УТ-00098083
Артикул:б/у-ГУМ 2026-10-13/1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 163083

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
S/n: 4808290
Комплектация: Камера, аккумулятор, зарядное устройство, ремень.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.