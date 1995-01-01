Адаптер Leica M-Adapter-L
Код товара:УТ-00090097
Артикул:@ 18771
Товар не найден
Описание
M-адаптер открывает дверь в мир М-съемки и обеспечивает доступ к объективам, которые считаются одними из лучших в мире. Объективы созданы давать лучшее при любых условиях съемки, даже экстремальных, и неизменно обеспечивать максимальное качество. Благодаря экстремальной светосиле, которая в случае Noctilux-M 50 мм, f/0.95, ASPH превосходит способности восприятия человеческого глаза, М-объективы впечатляют высочайшим качеством изображений даже в условиях слабого освещения.
Совместимые объективы:
- Super - Elmar - M 18 f/3.8 ASPH.
- Summilux - M 21 f/1.4 ASPH.
- Elmarit - M 21 f/2.8
- Elmarit - M 21 f/2.8 ASPH.
- Super - Elmar - M 21 f/3.4 ASPH.
- Summilux - M 24 f/1.4 ASPH.
- Elmarit - M 24 f/2.8 ASPH.
- Elmar - M 24 f/3.8 ASPH.
- Summilux-M 28 f/1.4 APSH.
- Summicron - M 28 f/2 ASPH.
- Elmarit - M 28 f/2.8 Leitz
- Elmarit - M 28 f/2.8
- Elmarit - M 28 f/2.8 ASPH.
- Summilux - M 35 f/1.4
- Summilux - M 35 f/1.4 ASPH. (till 2010)
- Summilux - M 35 f/1.4 ASPH. (from 2010)
- Summicron - M 35 f/2
- Summicron - M 35 f/2 ASPH.
- Summarit - M 35 f/2.5
- Summarit-M 35 f/2.4 ASPH.
- Noctilux - M 50 f/0.95 ASPH.
- Noctilux - M 50 f/1
- Noctilux - M 50 f/1.2
- Summilux - M 50 f/1.4
- Summilux - M 50 f/1.4 ASPH.
- Summicron - M 50 f/2 Leitz
- Summicron - M 50 f/2
- APO - Summicron - M 50 f/2 ASPH.
- Summarit - M 50 f/2.5
- Summarit - M 50 f/2.4
- Elmar - M 50 mm f/2.8
- Noctilux-M 75 f/1.25 ASPH.
- Summilux - M 75 f/1.4
- APO - Summicron - M 75 f/2 ASPH.
- Summarit - M 75 f/2.5
- Summarit - M 75 f/2.4
- Summicron - M 90 mm f/2 Leitz
- APO - Summicron - M 90 mm f/2 ASPH.
- Summarit - M 90 mm f/2.5
- Summarit - M 90 mm f/2.4
- Thambar-M 90 f/2.2
- Tele - Elmarit - M 90 f/2.8
- Elmarit - M 90 f/2.8
- Macro - Elmar - M 90 f/4
- Macro - Adapter - M with Macro - Elmar - M 90 f/4
- Elmarit - M 135 f/2.8
- APO - Telyt - M 135 f/3.4
- Tele - Elmar - M 135 f/4
- Tri - Elmar - M 16–18–21 f/4 ASPH.
- Tri - Elmar - M 28–35–50 f/4 ASPH.