Светофильтр Leica UVa II E95, чёрный
Код товара:УТ-00063853
Артикул:13043
Товар не найден
Характеристики
Тип фильтраUV (ультрафиолетовый)
Размер, мм95
Описание
Фильтр UVa II защищает передние элементы объектива от царапин, отпечатков и грязи. В то же время новое многослойное изолирующее покрытие и существенно улучшенные оптические параметры позволяют сохранить полное качество изображения даже при неблагоприятном освещении. Благодаря дополнительной резьбе, фильтр UVa II может также использоваться в сочетании с другими фильтрами и обеспечивать постоянную защиту ценных фильтров.