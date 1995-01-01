Светофильтр Leica UVa II E95, чёрный



Код товара: УТ-00063853 Артикул: 13043 Код товара: УТ-00063853 Артикул: 13043 Тип фильтра UV (ультрафиолетовый) Размер, мм 95 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Светофильтры для объективов Тип фильтра UV (ультрафиолетовый) Размер, мм 95 Описание Фильтр UVa II защищает передние элементы объектива от царапин, отпечатков и грязи. В то же время новое многослойное изолирующее покрытие и существенно улучшенные оптические параметры позволяют сохранить полное качество изображения даже при неблагоприятном освещении. Благодаря дополнительной резьбе, фильтр UVa II может также использоваться в сочетании с другими фильтрами и обеспечивать постоянную защиту ценных фильтров. Видео Наш обзор

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