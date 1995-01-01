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Светофильтр Leica P-cir, E52, чёрный

Код товара:УТ-00063856
Артикул:13046

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные блики от блестящих поверхностей, таких как вода или стекло, и помогает улучшить цветовые контрасты.