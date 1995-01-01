Компактный фотоаппарат Leica D-Lux 8 Metal Gray
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Описание
Metal Gray – новый цвет камер Leica, представленный в 2026 году. Как описывает его сам производитель, «оттенок «серый металлик» привносит утонченную современную ноту в наш узнаваемый фирменный стиль. Он привлекает внимание своей сдержанностью, позволяя сосредоточиться на главном. Эта чистая эстетика объединяет различные камеры и воплощает современное представление о ценности. Сочетание строгой элегантной отделки с материалами премиум-класса и выразительными черными акцентами отражает современный характер нашего бренда». Новый оттенок получили такие камеры как D-Lux 8, Q3, M11-P, а также объектив для нее – APO-Summicron-M 50 f/2 ASPH.
Leica D-Lux 8 предлагает заманчивое сочетание первоклассной оптики и крупного сенсора 4/3" с малозаметным, легким и компактным корпусом. Интуитивно понятное управление и превосходное удобство использования обеспечивают движение к познаванию фотографии для начинающих фотографов, а функционал прямого ручного управления делает эту камеру достойным спутником для опытных фотографов с чувством стиля. Leica D-Lux фокусируется на том, что действительно выделяет эту камеру: на ее способности быть рядом с вами, когда бы ни возникали эти особые моменты. Камера обеспечивает впечатляющие результаты во множестве фотографических жанров, включая портрет, пейзаж, архитектуру, макро и фотожурналистику. Наилучшим образом она раскрывается в условиях низкой освещенности, особенно при съемке без вспышки, когда телефоны и камеры с меньшими матрицами / худшей светосилой испытывают сложности.
Сила качества
Большой 4/3" сенсор, светлый объектив Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH. и идеальный диапазон фокусных расстояний (24 - 75 мм в 35-мм эквиваленте) делают Leica D-Lux 8 идеальной камерой для множества сюжетов. Объектив оснащен оптическим стабилизатором изображения, который поможет при съемке в неидеальных условиях, в комплекте также идет компактная съемная вспышка (может использоваться только на камере).
Настоящий талант
Благодаря интуитивно понятной концепции управления D-Lux 8 не испугает амбициозного новичка, что делает его идеальной отправной точкой для удивительного путешествия в мир фотографии. Поскольку D-Lux 7 предлагает своим пользователям свободный выбор желаемой сложности, он активно обучает их всем основным принципам фотографии с помощью ценного практического опыта.
Улучшенный автофокус
Обновленные алгоритмы фокусировки умеют самостоятельно распознавать глаза, чтобы наводить резкость точно по ним.
Обновленные видоискатель и дисплей
Вместо устаревшего дисплея с последовательной подсветкой цветов, использовавшегося в D-Lux 7, теперь применяется OLED видоискатель с разрешением 2.36 млн. точек – изображение стало гораздо ярче, насыщеннее и контрастнее. Разрешение 3" сенсорного экрана увеличено с 1.24 млн. до 1.84 млн. точек (плотность 384 ppi). Возможность сенсорного управления будет особенно востребована для начинающих фотографов, переходящих с мобильных телефонов.
Связаны с миром
Leica D-Lux 8 и приложение Leica FOTOS соединяются в одно мгновение, позволяя обмениваться фотографиями или видео через смартфон. Благодаря экономичному Bluetooth 5.0 Low Energy ваш телефон может быть на постоянной связи с камерой, а для передачи объемных файлов (включая DNG RAW и видео) автоматически подключается Wi-Fi. Приложение также позволяет дистанционно управлять камерой.
Характеристики
- Объектив
- Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 мм f/1.7-2.8 (24-75 мм в 35-мм эквиваленте)
- Оптический зум: 3.1x
- Стабилизатор изображения: оптический, в объективе
- Диаметр светофильтра: 43 мм
- Матрица
- Датчик изображения: 17.3 x 13.0 мм CMOS
- Число эффективных пикселей: 17 млн.
- Соотношение сторон: 4:3, 3:2, 16:9, 1:1
- Светочувствительность: фото: ISO 100 - 25600, видео: ISO 100 - 6400
- Фотосъёмка
- Формат файла: JPEG (8 бит), DNG (12 бит)
- Баланс белого: авто, 5 предустановок, ручной по серой карте, установка температуры в К
- Серийная съемка: 11 кадров/с (фокусировка по первому кадру, 10 бит макс., 12 кадров в DNG / 100 в JPEG), 7 кадров/с (LiveView, АФ по первому кадру, 10 бит, 13 в DNG, 100 в JPEG), 2 кадра/с (следящий автофокус, 12 бит, 23 в DNG, 100 в JPEG)
- Цветовое пространство: sRGB
- Автоспуск: 2 с, 12 с
- Размер фотоизображения: 4736 x 3552 (4:3), 4928 x 3288 (3:2), 5152 x 2904 (16:9), 3552 x 3552 (1:1)
- Интервальная съемка: есть
- Съёмка видео
- Видеосъемка: 4К 30р, Full HD 60p, HD 720 30p
- Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160: 24, 25 или 30 кадров/с, 1920 x 1080: 24 - 60 кадров/с, 1280 x 720: 25 или 30 кадров/с
- Формат видеозаписи: MP4 (H.264)
- Продолжительность видео: отрезки по 29 минут макс.
- Формат записи звука: AAC стерео
- Средний битрейт: 4К: 100 Мбит/с, Full HD: до 28 Мбит/с, HD: до 10 Мбит/с
- Управление эскпозицией
- Выдержка: механический затвор: 1/4000 - 60 с., электронный затвор: 1/16 000 - 1 с.
- Замер экспозиции: мультисегментный оценочный, центровзвешенный, точечный
- Приоритет выдержки: есть
- Приоритет диафрагмы: есть
- Ручная экспозиция: есть
- Экспокоррекция: +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени
- Брекетинг экспозиции: есть
- Фокусировка
- Автофокус: фокусировка по контрасту, 49 точек, определение лиц / глаз, слежение, макро от 3 см
- Ручная фокусировка: есть
- Вспышка
- Встроенная вспышка: нет, в комплекте съемная вспышка Leica CF D, ведущее число 10 / 7 (м, ISO 200 / 100)
- Внешняя вспышка: горячий башмак для совместимых вспышек Leica
- Видоискатель и дисплей
- Дисплей: 3 дюйма (7.5 см) ЖК TFT, 1.84 млн. точек, сенсорный, 384 ppi
- Видоискатель: OLED, 2.35 млн. точек, увеличение 0.74х (в 35-мм эквиваленте), вынос выходного зрачка 20 мм, частота обновления 60 Гц
- Диоптрийная коррекция: +/- 4 диоптрии
- Память и интерфейсы
- Карта памяти: SD, SDHC, SDXC UHS-I / -II (1 слот), для 4К видео класс скорости не ниже U3 / V30
- Связь с компьютером: USB 3.1 тип C
- Видео выход: microHDMI type D
- Встроенная память: нет
- Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц, Bluetooth 5.0 LE
- Источники питания
- Питание: литий-ионный аккумулятор BP-DC15, 1025 мАч, прибл. 340 / 300 фотографий по стандарту CIPA (без вспышки / со вспышкой); зарядка по USB (при выключенной камере)
- Физические характеристики
- Вес: 357 г (без питания), 397 г (с аккумулятором)
- Размеры: 130 x 69 х 62 мм (с учетом объектива), толщина корпуса 34 мм
- Материалы: цельнометаллический корпус из магниевого сплава, отлитый под давлением; внешняя отделка из искусственной кожи
- Дата анонса: май 2024 г
- Комплектация: аккумуляторная батарея, вспышка, крышка объектива со шнурком, ремешок на руку