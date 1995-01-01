Leica D-Lux 8 предлагает заманчивое сочетание первоклассной оптики и крупного сенсора 4/3" с малозаметным, легким и компактным корпусом. Интуитивно понятное управление и превосходное удобство использования обеспечивают движение к познаванию фотографии для начинающих фотографов, а функционал прямого ручного управления делает эту камеру достойным спутником для опытных фотографов с чувством стиля. Leica D-Lux фокусируется на том, что действительно выделяет эту камеру: на ее способности быть рядом с вами, когда бы ни возникали эти особые моменты. Камера обеспечивает впечатляющие результаты во множестве фотографических жанров, включая портрет, пейзаж, архитектуру, макро и фотожурналистику. Наилучшим образом она раскрывается в условиях низкой освещенности, особенно при съемке без вспышки, когда телефоны и камеры с меньшими матрицами / худшей светосилой испытывают сложности.

Сила качества

Большой 4/3" сенсор, светлый объектив Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH. и идеальный диапазон фокусных расстояний (24 - 75 мм в 35-мм эквиваленте) делают Leica D-Lux 8 идеальной камерой для множества сюжетов. Объектив оснащен оптическим стабилизатором изображения, который поможет при съемке в неидеальных условиях, в комплекте также идет компактная съемная вспышка (может использоваться только на камере).

Настоящий талант

Благодаря интуитивно понятной концепции управления D-Lux 8 не испугает амбициозного новичка, что делает его идеальной отправной точкой для удивительного путешествия в мир фотографии. Поскольку D-Lux 7 предлагает своим пользователям свободный выбор желаемой сложности, он активно обучает их всем основным принципам фотографии с помощью ценного практического опыта.

Улучшенный автофокус

Обновленные алгоритмы фокусировки умеют самостоятельно распознавать глаза, чтобы наводить резкость точно по ним.

Обновленные видоискатель и дисплей

Вместо устаревшего дисплея с последовательной подсветкой цветов, использовавшегося в D-Lux 7, теперь применяется OLED видоискатель с разрешением 2.36 млн. точек – изображение стало гораздо ярче, насыщеннее и контрастнее. Разрешение 3" сенсорного экрана увеличено с 1.24 млн. до 1.84 млн. точек (плотность 384 ppi). Возможность сенсорного управления будет особенно востребована для начинающих фотографов, переходящих с мобильных телефонов.

Связаны с миром

Leica D-Lux 8 и приложение Leica FOTOS соединяются в одно мгновение, позволяя обмениваться фотографиями или видео через смартфон. Благодаря экономичному Bluetooth 5.0 Low Energy ваш телефон может быть на постоянной связи с камерой, а для передачи объемных файлов (включая DNG RAW и видео) автоматически подключается Wi-Fi. Приложение также позволяет дистанционно управлять камерой.

Характеристики