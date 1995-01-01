Laowa ACRIS 35mm f/2.8 – объектив с макроувеличением 1:1 и умеренно-широким углом зрения, позволяющим захватить объект в среде его окружения. Как объясняет сам производитель, макрообъективы с фокусным расстоянием 100 мм и выше позволяют работать с большей дистанции, но слишком сильно сжимают перспективу, делая детали окружения практически неразличимыми. Широкоугольные макрообъективы, наоборот, могут слишком сильно искажать перспективу в другую сторону, растягивая ее. ACRIS 35mm f/2.8 находится посередине. При этом объектив отличается выдающейся резкостью, низким уровнем хроматических аберраций и возможностью использовать автофокус на дистанциях от 0.5 м и далее.

В то время как большинство современных макрообъективов с фокусным расстоянием 35 мм предлагают только увеличение 1:2, ACRIS 35mm f/2.8 предлагает вам пойти дальше. вплоть до настоящего макро 1:1. Рабочее расстояние (от передней линзы) при этом составит всего 49 мм – немного, но все же достаточно для того, чтобы можно было использовать вспышки и другие источники освещения.

Светосила f/2.8 позволяет снимать в условиях недостаточного освещения, а также сильно размывать фон, выделяя объект из его окружения. Боке выглядит очень мягким на f/2.8, при диафрагмировании появляется небольшая контуризация, но в целом все остается на неплохом уровне. Объектив обладает превосходной резкостью, что позволяет создавать яркие, контрастные и детализированные изображения, захватывающие глаз. Снижение резкости к краям кадра даже на f/2.8 является довольно незначительным, что можно видеть на MTF графике. Laowa называет этот объектив апохроматическим (APO) – на самом деле, немного хроматических аберраций заметить можно, но они находятся на низком уровне.

Автофокусировка реализована необычным образом: вместо отдельного переключателя AF / MF, кольцо фокуса имеет положение AF, в котором объектив может фокусироваться самостоятельно. Однако это работает только на дистанции от 0.5 м до бесконечности, для общих сюжетов (портретная, пейзажная съемка и так далее), а вот для крупных планов нужно переходить в ручной режим. Но это не все: на корпусе есть отдельная кнопка, которую Laowa называет Macro Range AF Button – ее нажатие активирует автофокус в макрорежиме. Это нельзя назвать полноценным автофокусом, поскольку он будет работать только в узком диапазоне, не слишком отходя от выбранной вручную точки. Однако это позволяет уточнить наведение на резкость, особенно если вы изначально не уверены, что навелись со 100% точностью. В целом мотор работает на современном уровне, быстро и тихо. Вся фокусировка осуществляется внутри корпуса.

Корпус объектива выполнен из металла и окрашен в фирменный темно-синий цвет Laowa. Присутствует защита от пыли и влаги: резиновый воротничок на байонетном креплении и внутренние уплотнители. Также предусмотрен USB-C порт, который дает возможность обновлять программное обеспечение по мере выхода новых версий. Как можно заметить, объектив изначально рассчитывался под байонет Canon EF, чтобы обойти ограничения Canon по автофокусной оптике на своих беззеркальных камерах – достаточно использовать любой из EF-EOS R переходников, чтобы сделать это возможным. Версии c креплениями Sony E и Nikon Z на пару сантиметров длиннее: по сути, это «встроенные переходники», проставки до нужного рабочего отрезка.

Компания Laowa (Venus Optics) практически со своего появления уделяла макро очень много внимания. В ее актуальной линейке почти два десятка макрообъективов для разных систем, включая мануальные и автофокусные модели, ультра-макро 2х, 5х и 50х объективы, объективы-«щупы», объективы-перископы, чего только нет. Думаем, что ACRIS 35mm f/2.8 1X Macro APO также займет свое достойное место в этой коллекции.

Характеристики