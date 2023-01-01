Плёночный фотоаппарат Lomography La Sardina 8-ball
Код товара : 00000057793
Артикул : SP100AB
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Официальная гарантия 1 год
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Описание
Описание производителя:
35-мм камера с очень широкоугольным объективом выполненная в форме банки сардин.
На La Sardina благодаря удобной системе перемотки плёнки “вперёд-назад” сделать мультиэкспозицию очень просто: можно в любой момент не дожидаясь конца плёнки перемотать один или несколько кадров назад, и сфотографировать второй слой.
Особенности:
• Широкоугольный объектив, в который помещается очень много пространства
• Уникальная система перемотки “вперёд-назад” для создания мультиэкспозиций
• Окошко на задней панели камеры, через которое видно, на какую плёнку вы фотографируете
• Всего две регулировки фокусного расстояния
• Ручная выдержка
• Возможность установить вспышку Fritz the Blitz
• В комплекте с камерой поставляется книга с фотографиями и крутым плакатом на стену
Технические характеристики:
• Тип плёнки: 35 мм
• Фокусное расстояние объектива: 21 мм
• Фиксированная диафрагма: f/8
• Угол обзора: 89 градусов
• Выдержка: 1/100 (N), ручная (B)
• Контакт для вспышки: специальный, La Sardina
• Фокусировка: 06м - 1м, 1м - бесконечность
• Автоматический счётчик кадров
• Мультиэкспозиция (переключатель MX)
• Крепление для штатива
• Разъём для спускового тросика