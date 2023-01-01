Описание

Описание производителя:

35-мм камера с очень широкоугольным объективом выполненная в форме банки сардин.

На La Sardina благодаря удобной системе перемотки плёнки “вперёд-назад” сделать мультиэкспозицию очень просто: можно в любой момент не дожидаясь конца плёнки перемотать один или несколько кадров назад, и сфотографировать второй слой.

Особенности:

• Широкоугольный объектив, в который помещается очень много пространства

• Уникальная система перемотки “вперёд-назад” для создания мультиэкспозиций

• Окошко на задней панели камеры, через которое видно, на какую плёнку вы фотографируете

• Всего две регулировки фокусного расстояния

• Ручная выдержка

• Возможность установить вспышку Fritz the Blitz

• В комплекте с камерой поставляется книга с фотографиями и крутым плакатом на стену



Технические характеристики:

• Тип плёнки: 35 мм

• Фокусное расстояние объектива: 21 мм

• Фиксированная диафрагма: f/8

• Угол обзора: 89 градусов

• Выдержка: 1/100 (N), ручная (B)

• Контакт для вспышки: специальный, La Sardina

• Фокусировка: 06м - 1м, 1м - бесконечность

• Автоматический счётчик кадров

• Мультиэкспозиция (переключатель MX)

• Крепление для штатива

• Разъём для спускового тросика