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Плёночный фотоаппарат Lomography La Sardina 8-ball

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Код товара: 00000057793 Артикул: SP100AB Код товара: 00000057793 Артикул: SP100AB Формат пленки 135 полный кадр Цвет Черный Мультиэкспозиция есть Метод фокусировки По шкале расстояния Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Формат пленки 135 полный кадр Цвет Черный Мультиэкспозиция есть Метод фокусировки По шкале расстояния Описание La Sardina – это пленочная 35-мм камера со сверхширокоугольным объективом, выполненная в форме банки сардин. Дизайн отсылает к семейству фотоаппаратов, выпускавшихся компанией Irwin Corporation в США в 1930-х и 1940-х годах (Kandor, Kandor Jr, Kandor Komet, Lark). Камера производится во множестве цветовых вариантов, со вспышкой Fritz the Blitz или без нее. Особенности: Сверхширокоугольный объектив

Система перемотки «вперёд-назад» для создания мультиэкспозиций

Окошко на задней панели, через которое видно, на какую плёнку вы фотографируете

Всего два положения фокусировки: до 1 м и от 1 м до бесконечности

Есть длительная выдержка от руки

В комплекте с камерой поставляется книга с фотографиями и крутым плакатом на стену Технические характеристики: Тип плёнки: 135 (35 мм)

Фокусное расстояние объектива: 22 мм

Фиксированная диафрагма: f/8

Угол обзора: 89°

Выдержка: 1/100 (N), ручная (B)

Контакт для вспышки: специальный, La Sardina

Фокусировка: 0.6м - 1м, 1м - бесконечность

Автоматический счётчик кадров

Мультиэкспозиция (переключатель MX)

Резьбовое гнездо 1/4" для установки на штатив

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