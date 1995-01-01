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Переходник Kupo 1/4"-20 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-051)

  • 1/4"-20 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-051)
  • 1/4"-20 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-051)
  • 1/4"-20 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-051)
  • 1/4"-20 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-051)
  • 1/4"-20 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-051)
  • 1/4"-20 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-051)
  • 1/4"-20 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-051)
Код товара:УТ-00076820
Артикул:31541

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Cтальной адаптер-переходник со стандартной наружной резьбой 1/4"-20 с обеих сторон. Используется для монтажа различного студийного оборудования и аксессуаров.

  • Цвет: серебристый
  • Материал: оцинкованная сталь
  • Вес: 10 г
  • Резьба 1/4"-20