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Переходник Kupo 1/4"-20 Male to 1/4"-20 Male Thread Adapter (KS-051)

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Код товара: УТ-00076820 Артикул: 31541 Код товара: УТ-00076820 Артикул: 31541 Cтальной адаптер-переходник со стандартной наружной резьбой 1/4"-20 с обеих сторон. Используется для монтажа различного студийного оборудования и аксессуаров. Товар не найден Задать вопрос Описание Cтальной адаптер-переходник со стандартной наружной резьбой 1/4"-20 с обеих сторон. Используется для монтажа различного студийного оборудования и аксессуаров. Цвет: серебристый

Материал: оцинкованная сталь

Вес: 10 г

Резьба 1/4"-20 Видео Наш обзор

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