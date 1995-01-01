Универсальный стальной зажим для быстрого монтажа различного оборудования на стойки, перекладины, столешницы и другие плоские или круглые объекты толщиной от 25 до 65 мм. Более мощная версия обычной пружинной прищепки. Зажим оснащен винтом для регулировки ширины захвата, несъемным штифтом Baby 5/8" (16 мм), приемным отверстием 5/8" (16 мм) и съемным штифтом-адаптером 5/8" (16 мм) с резьбой 1/4" и 3/8". Губки оборудованы нескользящими резиновыми вставками, которые также предотвращают появление царапин на поверхностях.

Характеристики