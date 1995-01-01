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Зажим Kupo KCP-550 Adjustable Gaffer Grip

  • KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
  • KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
  • KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
  • KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
  • KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
  • KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
  • KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
  • KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
  • KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
  • KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
  • KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
  • KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
  • KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
Код товара:УТ-00076750
Артикул:31560

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный стальной зажим для быстрого монтажа различного оборудования на стойки, перекладины, столешницы и другие плоские или круглые объекты толщиной от 25 до 65 мм. Более мощная версия обычной пружинной прищепки. Зажим оснащен винтом для регулировки ширины захвата, несъемным штифтом Baby 5/8" (16 мм), приемным отверстием 5/8" (16 мм) и съемным штифтом-адаптером 5/8" (16 мм) с резьбой 1/4" и 3/8". Губки оборудованы нескользящими резиновыми вставками, которые также предотвращают появление царапин на поверхностях.

Характеристики

  • Материал: сталь, алюминий, резина
  • Размеры: 24.7 х 15 х 6.8 см
  • Вес: 0.66 кг
  • Рабочий ход губок от 25 до 65 мм
  • Штифт Baby 5/8" (16 мм)
  • Гнездо Baby 5/8" (16 мм)
  • Съемный штифт-адаптер 5/8" (16 мм) с резьбой 1/4" и 3/8"