Зажим Kupo KCP-550 Adjustable Gaffer Grip
Код товара:УТ-00076750
Артикул:31560
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяЗажим
Описание
Универсальный стальной зажим для быстрого монтажа различного оборудования на стойки, перекладины, столешницы и другие плоские или круглые объекты толщиной от 25 до 65 мм. Более мощная версия обычной пружинной прищепки. Зажим оснащен винтом для регулировки ширины захвата, несъемным штифтом Baby 5/8" (16 мм), приемным отверстием 5/8" (16 мм) и съемным штифтом-адаптером 5/8" (16 мм) с резьбой 1/4" и 3/8". Губки оборудованы нескользящими резиновыми вставками, которые также предотвращают появление царапин на поверхностях.
Характеристики
- Материал: сталь, алюминий, резина
- Размеры: 24.7 х 15 х 6.8 см
- Вес: 0.66 кг
- Рабочий ход губок от 25 до 65 мм
- Штифт Baby 5/8" (16 мм)
- Гнездо Baby 5/8" (16 мм)
- Съемный штифт-адаптер 5/8" (16 мм) с резьбой 1/4" и 3/8"