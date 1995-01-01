Универсальный стальной зажим для быстрого монтажа различного оборудования на стойки, перекладины, столешницы и другие плоские или круглые объекты толщиной от 6.35 до 80 мм. Более мощная версия обычной пружинной прищепки: данный зажим выдерживает нагрузку до 10 кг, что позволяет устанавливать на него даже крупные осветительные приборы. Зажим оснащен ручкой-барашком для регулировки натяжения, одним съемным и одним несъемным штифтом Baby 5/8" (16 мм), а также приемным отверстием 5/8" (16 мм). Губки оборудованы нескользящими резиновыми вставками, которые также предотвращают появление царапин.

Характеристики