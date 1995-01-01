Зажим Kupo KCP-500 Large Gaffer Grip
Код товара:УТ-00076749
Артикул:31558
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяЗажим
Описание
Универсальный стальной зажим для быстрого монтажа различного оборудования на стойки, перекладины, столешницы и другие плоские или круглые объекты толщиной от 6.35 до 80 мм. Более мощная версия обычной пружинной прищепки: данный зажим выдерживает нагрузку до 10 кг, что позволяет устанавливать на него даже крупные осветительные приборы. Зажим оснащен ручкой-барашком для регулировки натяжения, одним съемным и одним несъемным штифтом Baby 5/8" (16 мм), а также приемным отверстием 5/8" (16 мм). Губки оборудованы нескользящими резиновыми вставками, которые также предотвращают появление царапин.
Характеристики
- Материал: сталь, алюминий, резина
- Размеры: 19.5 х 10 х 6.35 см
- Вес: 0.76 кг
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Рабочий ход губок от 8 до 80 мм
- Штифт Baby 5/8" (16 мм) установлен на плоской губке зажима
- Съемный штифт Baby 5/8" (16 мм) установлен на ручке в приемном отверстии Baby