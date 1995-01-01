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Зажим Kupo KCP-500 Large Gaffer Grip

  • KCP-500 Large Gaffer Grip
  • KCP-500 Large Gaffer Grip
  • KCP-500 Large Gaffer Grip
  • KCP-500 Large Gaffer Grip
  • KCP-500 Large Gaffer Grip
  • KCP-500 Large Gaffer Grip
  • KCP-500 Large Gaffer Grip
  • KCP-500 Large Gaffer Grip
  • KCP-500 Large Gaffer Grip
  • KCP-500 Large Gaffer Grip
  • KCP-500 Large Gaffer Grip
Код товара:УТ-00076749
Артикул:31558

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный стальной зажим для быстрого монтажа различного оборудования на стойки, перекладины, столешницы и другие плоские или круглые объекты толщиной от 6.35 до 80 мм. Более мощная версия обычной пружинной прищепки: данный зажим выдерживает нагрузку до 10 кг, что позволяет устанавливать на него даже крупные осветительные приборы. Зажим оснащен ручкой-барашком для регулировки натяжения, одним съемным и одним несъемным штифтом Baby 5/8" (16 мм), а также приемным отверстием 5/8" (16 мм). Губки оборудованы нескользящими резиновыми вставками, которые также предотвращают появление царапин.

Характеристики

  • Материал: сталь, алюминий, резина
  • Размеры: 19.5 х 10 х 6.35 см
  • Вес: 0.76 кг
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Рабочий ход губок от 8 до 80 мм
  • Штифт Baby 5/8" (16 мм) установлен на плоской губке зажима
  • Съемный штифт Baby 5/8" (16 мм) установлен на ручке в приемном отверстии Baby