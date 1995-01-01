Головка Kupo 4.5" Center Grip Head with 1-1/8" JUNIOR STUD (KCP-440) представляет собой U-образную пластину, на которой установлены вращающиеся алюминиевые диски с V-образными зажимами. V-образные губки с зубцами служат для крепления трубок / штанг диаметром 5/8" или 3/8". Крупная и эргономичная Т-образная рукоятка обеспечивает максимальный крутящий момент для надежной фиксации. В основании головки располагается приваренный штифт стандарта Junior 1-1/8" (28 мм), который позволяет установить ее на совместимую опору.

Эта головка обычно используется для крепления элементов подвесной системы или установки фрост рам. Внимание: Всегда следите за правильным балансом между осветительным прибором и противовесом на штанге. Используйте мешки с песком для балласта, чтобы избежать опрокидывания.

Характеристики: