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Головка Kupo 4.5" Center Grip Head with 1-1/8" Junior Stud (KCP-440)

  • 4.5" Center Grip Head with 1-1/8" Junior Stud (KCP-440)
  • 4.5" Center Grip Head with 1-1/8" Junior Stud (KCP-440)
  • 4.5" Center Grip Head with 1-1/8" Junior Stud (KCP-440)
  • 4.5" Center Grip Head with 1-1/8" Junior Stud (KCP-440)
  • 4.5" Center Grip Head with 1-1/8" Junior Stud (KCP-440)
  • 4.5" Center Grip Head with 1-1/8" Junior Stud (KCP-440)
  • 4.5" Center Grip Head with 1-1/8" Junior Stud (KCP-440)
  • 4.5" Center Grip Head with 1-1/8" Junior Stud (KCP-440)
  • 4.5" Center Grip Head with 1-1/8" Junior Stud (KCP-440)
Код товара:УТ-00076740
Артикул:31590

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Головка Kupo 4.5" Center Grip Head with 1-1/8" JUNIOR STUD (KCP-440) представляет собой U-образную пластину, на которой установлены вращающиеся алюминиевые диски с V-образными зажимами. V-образные губки с зубцами служат для крепления трубок / штанг диаметром 5/8" или 3/8". Крупная и эргономичная Т-образная рукоятка обеспечивает максимальный крутящий момент для надежной фиксации. В основании головки располагается приваренный штифт стандарта Junior 1-1/8" (28 мм), который позволяет установить ее на совместимую опору.

Эта головка обычно используется для крепления элементов подвесной системы или установки фрост рам. Внимание: Всегда следите за правильным балансом между осветительным прибором и противовесом на штанге. Используйте мешки с песком для балласта, чтобы избежать опрокидывания.

Характеристики:

  • Цвет: серебристый
  • Диаметр: 4.5"
  • Размеры: 26.2 х 15.4 х 9.9 см
  • Вес: 2.7 кг
  • V-зажимы для трубок диаметром: 5/8", 3/8"
  • Штифт Junior 1-1/8" (28 мм)