Пружинные зажимы-прищепки являются одними из самых востребованных инструментов на фото- и киносъемочных площадках. Это быстрое и простое решение для крепления фонов, отражателей, флагов, листовых светофильтров и так далее. Зажимы Kupo Steel Spring выпускаются в 3 размерах: длиной 10, 15 и 23 см. Они изготовлены из прочной стали с резиновым (ПВХ) покрытием на ручках и наконечниках, чтобы не оставлять царапин или разрывов на деликатных материалах. 2 шт. в упаковке.

Длина: 15 см (6")