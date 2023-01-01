Фотопленка Kodak Ultra Max 400/36
Код товара : УТ-00035393
Артикул : 6034078/6034060
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
C-41
Страна производства
США
Тип пленки
Негативная цветная
Описание
Цветная негативная высокочувствительная пленка хорошо подходит для съемки в вечернее время, в помещениях, для съемки с короткими выдержками (спорт). Зерно достаточно мелкое для ISO 400 (Print Grain Index = 46), благодаря эмульсии KODAK T-GRAIN. Цвета яркие, насыщенные, с естественной передачей тонов кожи. Проявляется по процессу C-41. Хранить при температуре 21° или ниже (не замораживать). Для лучших результатов проявляйте пленку сразу после съемки.
Подробная техническая информация (на английском) доступна в виде файла «Инструкция».