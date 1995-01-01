Kodak Snapic A1 – полнокадровая пленочная камера в ретро-стиле, разработанная и выпущенная по лицензии Kodak независимой компанией из Гонконга RETO Production Limited. Камера выполнена в общей стилистике компактных фотоаппаратов (так называемых «мыльниц») конца прошлого века. Она обладает простым, но достаточно резким объективом 25mm f/9.5 с 3 стеклянными элементами, покрытыми многослойным просветлением. Широкий угол обзора дает возможность захватывать панорамные виды и делать селфи с вытянутой руки.

Фокусировка здесь ручная: под объективом расположен двухпозиционный переключатель между портретным режимом (0.5 – 1.5 м) и фокусировкой на бесконечность, для съемки пейзажа. Есть функция двойной экспозиции, которая позволяет накладывать одно изображение на другое. К сожалению, длинная выдержка «от руки» у этой модели не предусмотрена, она жестко фиксирована на 1/100 с.

Интересно, что Snapic A1 предлагает довольно продвинутый контроль за вспышкой – целых 5 режимов работы, включая 2 автоматических, работающих вместе со встроенным датчиком освещенности, и 2 ручных (с подавлением эффекта «красных глаз» или без него). В автоматических режимах камера самостоятельно определяет необходимость использования вспышки по своему датчику освещенности – наиболее предпочтительный режим для начинающих. Также есть принудительное отключение вспышки, но, учитывая светосилу f/9.5, его лучше применять или на улице в ясный день, или при использовании высокочувствительной пленки (например, Ilford Delta 3200). Если снимать на улице вечером или ночью, лучше встать напротив стены или аналогичного объекта, иначе вы получите эффект глубокого черного фона.

Snapic A1 работает от 2 «мизинчиковых» батареек ААА. Благодаря этому работают такие функции как автоматическая заправка пленки, автоматическая перемотка и автоматическое сматывание пленки в катушку. Не до конца отснятую пленку можно смотать принудительно, если вы хотите поскорее ее проявить. Не забывайте выключать камеру, когда не используете ее, иначе батарейки быстро сядут. Небольшой OLED экран показывает всю необходимую информацию: счетчик кадров, положение фокуса, режим вспышки, уровень заряда батарей.

Стоит отметить достаточно приятный внешний вид: матовый пластик, который не так быстро покрывается отпечатками пальцев, рифленый выступ для пальцев, предотвращающий выскальзывание камеры из рук, двухцветный дизайн с отдельным ярким акцентом на спусковой кнопке, OLED дисплей.

В целом, Snapic A1 – это fun-камера для тех, кто хочет окунуться в эстетику пленочной фотографии, попробовать для себя что-то новое или развлечься в компании друзей. Она проста и понятна в управлении: просто наведитесь и нажмите на спуск. Дальше в дело вступит та самая «магия пленки», когда вы не знаете, что у вас получилось, и мучительно ждете проявки. Да, для fun-камер Snapic A1 не самая дешевая, но эта цена оправдывается хорошим качеством изготовления, наличием таких функций как автоматическая вспышка и автоматическая перемотка, а также приятным внешним видом.

Комплектация:

Фотоаппарат

Ремешок на руку

Мягкий чехол

Обратите внимание: батарейки ААА и фотопленка (135 формат) не входят в комплект.