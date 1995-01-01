Kodak Portra 400 - профессиональная негативная пленка, заменяющая старые серии Portra 400VC и Portra 400NC. По характеристикам ближе к NC - нейтральная, естественная цветовая гамма, низкая контрастность, тонкая передача оттенков кожи. Цена за 1 катушку, 36 кадров.

Описание производителя:

Новая фотопленка PORTRA 400 — цветная светочувствительная негативная фотопленка с самой низкой зернистостью в мире. У этой фотопленки настоящая светочувствительность ISO 400, поэтому она обеспечивает превосходное воспроизведение оттенков кожи и исключительную насыщенность цветов при самом разнообразном освещении.

Профессиональные фотографы уже много лет выбирают фотопленки KODAK PROFESSIONAL PORTRA, потому что ценят в них их неизменно плавное, естественное воспроизведение всей палитры оттенков кожи. Фотопленка PORTRA 400 продолжает эту традицию: она идеально подходит для портретов и съемки на показах мод, а также для съемки на природе, в поездках и на открытом воздухе, когда необходима высокая светочувствительность или невозможно регулировать освещение.



Мелкозернистые фотопленки удостоенной наград серии PORTRA обеспечивают естественную передачу оттенков кожи.

Выбирайте фотопленки KODAK PROFESSIONAL PORTRA для получения естественных оттенков кожи, идеальных цветов и низкой зернистости в любой ситуации. Днем или ночью, в студии или под открытым небом, в естественной обстановке или при постановочной съемке фотопленки KODAK PROFESSIONAL PORTRA обеспечивают:

- впечатляющую передачу оттенков кожи — фотопленки PORTRA мягко и естественно воспроизводят оттенки кожи и великолепно передают насыщенность цветов;

- низкую зернистость — применяемые в фотопленках PORTRA эмульсии T-GRAIN® с оптимизированной микроструктурой дают более низкую зернистость, чем когда-либо прежде;

- превосходные результаты сканирования — низкая зернистость и специально разработанный для сканеров верхний слой эмульсии обеспечивают отличное воспроизведение изображений с фотопленок PORTRA;

- великолепные цвета при смешанном освещении — независимо от условий освещения, даже при использовании флуоресцентных ламп, вы получите превосходные естественные цвета;

- лучшую в классе фотографическую широту при недостаточной экспозиции — ни одна другая цветная фотопленка не даст вам такую фотографическую широту (от -2 до +3 ступеней), позволяя с уверенностью снимать даже при плохом освещении;

- точное соблюдение указанной светочувствительности по ISO — нет необходимости делать пробные снимки или использовать компенсацию, просто установите указанную на упаковке светочувствительность и начинайте снимать;

- совпадение характеристик отпечатков — фотопленки PORTRA дают вам отличное совпадение визуальных характеристик отпечатков при любой светочувствительности и любом формате за счет применения технологии печати в одном канале.