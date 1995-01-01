Kodacolor 200 – любительская цветная негативная пленка, по чувствительности более универсальная по сравнению с Kodacolor 100. Цветопередачу можно охарактеризовать как «ностальгическое ретро»: есть определенный сдвиг в теплые тона, очень сочно передаются оттенки красного, а вот зеленые и синие немного приглушены. Цветовую насыщенность в целом нельзя назвать высокой – при желании вы можете добавить ее цифровой обработкой. Контраст умеренный, мягкий, зерно небольшое. Тона кожи передаются натурально, естественно. В целом изображение напоминает старые пленочные фотографии 70-80-х годов прошлого века.

Пленка обладает достаточно большой фотографической широтой и прощает ошибки экспонирования: при передержке на пару ступеней детали в светах сохраняются. Недодержка не рекомендуется – теряется цветовая насыщенность и контраст, в тенях появляется зеленоватый отлив. Kodacolor 200 сбалансирована по дневному свету (5600К).

Хранение: Kodacolor 200 можно хранить в прохладных сухих помещениях при температуре до 21°, для длительного хранения лучше использовать холодильник (при этом не забудьте дать пленке пару часов для нагрева до комнатной температуры перед съемкой). Заряжать пленку в камеру рекомендуется при приглушенном освещении. Проявить отснятую пленку желательно как можно быстрее. Негативы следует защищать от длительного нахождения под прямым солнечным светом.

Характеристики