Kodacolor 100 – любительская цветная пленка, отлично подходящая для съемки на улице в ясный день. По сравнению с популярной Kodak Gold эта пленка выдает более сдержанные тона, цветовой насыщенности здесь меньше. Цветопередача – с легким уклоном в теплую сторону, не таким сильным, как у Gold. Пленка обладает достаточно большой фотографической широтой и прощает ошибки экспонирования: при передержке на пару ступеней детали в светах сохраняются. Мелкое зерно обеспечивает высокую детализацию снимков.

Пленка Kodacolor 100 поступила в производство в 2025 году – название отсылает к легендарным фото- и кинопленкам прошлого века, прославившим компанию Kodak. К сожалению, производитель не публикует официальную документацию для этой пленки (так называемый data sheet). В отношении конкретно Kodacolor 100 есть сильное подозрение, что это возрожденная Color Plus 100 – недорогая цветная негативная пленка, которую Kodak продавала в Восточной Европе, Азии и Латинской Америке до начала 2010-х годов. Возможно, в эмульсию внесли небольшие изменения. Также возможно, что эмульсия производится по технологии от Kodak Gold 100, которая тоже была снята с производства в 2012 году.

Kodacolor 100 можно рекомендовать в том случае, если вы устали от теплых тонов Gold 200 и хотите более нейтральной цветопередачи и более мягкого контраста. Пленка низкочувствительная – в основном для ясной, солнечной погоды.

Хранение: Kodacolor 100 можно хранить в прохладных сухих помещениях при температуре до 21°, для длительного хранения лучше использовать холодильник (при этом не забудьте дать пленке пару часов для нагрева до комнатной температуры перед съемкой). Заряжать пленку в камеру рекомендуется при приглушенном освещении. Проявить отснятую пленку желательно как можно быстрее. Негативы следует защищать от длительного нахождения под прямым солнечным светом.

Характеристики