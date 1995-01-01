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Компактный фотоаппарат Kodak Ektar H35 Sage, зеленый

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Код товара: УТ-00083870 Артикул: RK0103 Код товара: УТ-00083870 Артикул: RK0103 Формат пленки 135 полуформатный Цвет Зеленый Мультиэкспозиция нет Метод фокусировки Фиксированный фокус Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Формат пленки 135 полуформатный Цвет Зеленый Мультиэкспозиция нет Метод фокусировки Фиксированный фокус Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Компактный пленочный полукадровый фотоаппарат: используя стандартную катушку на 36 кадров, вы получите 72 фотографии. Камера выполнена в простом, минималистичном стиле: объектив из 2 линз с гиперфокальной фокусировкой от 1.5 м до бесконечности, ручная перемотка пленки, ручное включение и отключение вспышки, фиксированная выдержка. Камера отлично подойдет для любителей аналоговой lo-fi фотографии с ностальгической аурой пленочных «мыльниц» 80х-90х годов, а использование полукадрового формата позволяет существенно сэкономить на фотопленке. Советы по использованию: При съемке в помещении включайте вспышку (за исключением съемки у окна).

Не забывайте выключить вспышку (повернуть кольцо на объективе), когда камера не используется, иначе батарейка сядет очень быстро.

При съемке необходимо соблюдать дистанцию, желательно не менее 1.5 метров. Объекты, снятые с расстояния 1 метр и ближе, будут расфокусированные, нерезкие.

Пленка, снятая на полукадровый формат, проявляется и сканируется точно так же, как обычная 35-мм пленка.

При желании вы можете попросить фотолабораторию отсканировать каждый кадр поштучно (скорее всего, это будет дороже). Характеристики Совместимый формат пленки: 135 (35 мм)

Формат кадра: 18 х 24 мм, вертикальный полукадровый

Объектив: 22 мм f/9.5, 2 элемента из оптического акрила

Фокусировка: гиперфокальная, от 1.5 м до бесконечности

Выдержка: 1/100 с

Вспышка: есть, ручное включение

Питание: 1 щелочная батарейка типа ААА (для питания вспышки)

Материал корпуса: АБС пластик

Размеры: 110 х 62 х 39 мм

Вес: 100 г

Комплектация: камера, ремешок на руку, мягкий чехол Видео Наш обзор

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